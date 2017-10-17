Родителей российских школьников запугивают очередной страшилкой

В редакцию Privet-Rostov.ru написали сразу несколько обеспокоенных родителей школьников. Все они сообщают о новой страшилке.

Вот такой текст распространяется по Whatsapp:

«Внимание родители!!! Новый препарат в школах. Просьба передать это, даже если у вас нет детей в школе. Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как «земляника». В настоящее время в школах распространяется конфета, которая шипит и «тает» в вашем рту. Он также пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах. Они называют это клубникой. Ребёнок съел это думая, что это конфета, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пожалуйста, поручите своим детям не принимать конфеты от незнакомых людей и даже не принимать конфеты, которые выглядят как это у друга. Передайте это сообщение как можно большему числу людей (даже если у них нет детей), чтобы мы могли повысить осведомленность и, надеюсь, предотвратить любые трагедии».

По всей видимости, это какая-то очередная мутная история с запугиванием россиян.