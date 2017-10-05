В ФСБ рассказали, кто «минировал» здания по всей России

Ложные звонки о минировании зданий поступали от четырех россиян из-за рубежа, заявил директор ФСБ Александр Бортников, пишет РИА Новости.

«Мы установили, правда, непросто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — сказал Бортников на совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ.

По словам главы ведомства, у звонивших есть пособники на территории страны. Работа по розыску преступников ведется совместно с зарубежными партнерами. Однако поиск звонивших затруднен рядом факторов.

«Поскольку они (звонившие) использовали IP-телефонию, то определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — добавил Бортников.

Кроме того, по словам главы ФСБ, работу затрудняют некоторые технические проблемы. Он указал, в частности, на то, что звонки исходили с территории другого государства.

Напомним, волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах началась в России 11 сентября, в более чем ста городах были эвакуированы почти полмиллиона человек. Ни одно из сообщений не подтвердилось, пишет Privet-Rostov.ru.