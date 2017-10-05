Взорвавший себя россиянин перед смертью записал прощальное видеообращение
«Всё, я ухожу». Именно с этих строк начинается прощальная видеозапись, адресованная супруге, пишет Privet-Rostov.ru.
Мужчина подорвал себя на бомбе после ссоры с женой. Трагедия произошла сегодня днем, 6 октября, в селе Екатериновка под Ростовом. На месте взрыва был обнаружен мобильник где и был сохранен видеоролик.
Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.
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