Взорвавший себя россиянин перед смертью записал прощальное видеообращение

«Всё, я ухожу». Именно с этих строк начинается прощальная видеозапись, адресованная супруге, пишет Privet-Rostov.ru.





Мужчина подорвал себя на бомбе после ссоры с женой. Трагедия произошла сегодня днем, 6 октября, в селе Екатериновка под Ростовом. На месте взрыва был обнаружен мобильник где и был сохранен видеоролик.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.



