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Взорвавший себя россиянин перед смертью записал прощальное видеообращение

Сегодня, 10:57

«Всё, я ухожу». Именно с этих строк начинается прощальная видеозапись, адресованная супруге, пишет Privet-Rostov.ru.

 


Мужчина подорвал себя на бомбе после ссоры с женой. Трагедия произошла сегодня днем, 6 октября, в селе Екатериновка под Ростовом. На месте взрыва был обнаружен мобильник где и был сохранен видеоролик.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке




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