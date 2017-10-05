Регистрация
Важные темы
» » Стала известна личность водителя, погибшего в жутком ДТП на Кубани


Стала известна личность водителя, погибшего в жутком ДТП на Кубани

5-10-2017, 14:28

В Брюховецком районе машину разорвало на части.

 

Стала известна личность водителя, погибшего в жутком ДТП на Кубани

 

Напомним, «ВАЗ-21043» с прицепом двигался по трассе «Краснодар – Ейск». По предварительным данным отдела пропаганды краевого управления ГИБДД РФ, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на «встречку». В следующий момент ВАЗ врезался в «Хендай Солярис». В результате ДТП водитель «четверки» погиб на месте. 30-летняя женщина-пассажирка была доставлена в больницу.

 

p1c7gov9LhU.jpg

 

Как выяснила «Живая Кубань» из источников близких к ситуации, жертвой автокатастрофы оказался 24-летний Дмитрий М. 

 

Источник: www.livekuban.ru

 

xVZREp6qHZU.jpg



Прочитали - 160
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Стала известна причина нападения на водителя краснодарского троллейбуса

Стала известна причина нападения на водителя краснодарского

Происшествия
ВИДЕО: 20-летний водитель иномарки сгорел заживо под Новороссийском

ВИДЕО: 20-летний водитель иномарки сгорел заживо под Новороссийском

Происшествия
Известный тренер по самбо погиб в жутком ДТП на трассе Краснодар – Майкоп

Известный тренер по самбо погиб в жутком ДТП на трассе Краснодар –

Происшествия
В ДТП на Кубани заживо сгорел водитель LADA Largus

В ДТП на Кубани заживо сгорел водитель LADA Largus

Происшествия
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Происшествия
ВАЗ взорвался при столкновении с КамАЗом на Кубани

ВАЗ взорвался при столкновении с КамАЗом на Кубани

Происшествия
В жестком ДТП на Кубани «шестерку» разорвало на части

В жестком ДТП на Кубани «шестерку» разорвало на части

Криминал
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

Происшествия
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
«Газель», протаранившая отбойник в Сочи, попала на видео

«Газель», протаранившая отбойник в Сочи, попала на видео

Происшествия
В жестком ДТП в Сочи погиб фельдшер «скорой»

В жестком ДТП в Сочи погиб фельдшер «скорой»

Происшествия
ДТП на Кубани: Водитель «десятки» сбил дикого оленя

ДТП на Кубани: Водитель «десятки» сбил дикого оленя

Происшествия
На Кубани большегруз врезался в жилой дом, пострадал двухлетний ребенок

На Кубани большегруз врезался в жилой дом, пострадал двухлетний

Транспорт
Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмерть

Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмерть

Транспорт
На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

Происшествия
Появились фотографии смертельной аварии под Славянском-на-Кубани

Появились фотографии смертельной аварии под Славянском-на-Кубани

Происшествия
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремя погибшими

Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремя

Происшествия
На Кубани в результате ДТП погиб мотоциклист

На Кубани в результате ДТП погиб мотоциклист

Происшествия
В Ленинградском районе два человека выжили, перевернувшись на Audi

В Ленинградском районе два человека выжили, перевернувшись на Audi

Транспорт
На Кубани в ДТП погибли пять человек, среди жертв есть дети

На Кубани в ДТП погибли пять человек, среди жертв есть дети

Происшествия
Парень с девушкой разбились на мотоцикле в Павловском районе

Парень с девушкой разбились на мотоцикле в Павловском районе

Происшествия
Студент на иномарке устроил жуткое ДТП на Кубани, два человека погибли

Студент на иномарке устроил жуткое ДТП на Кубани, два человека погибли

Происшествия
На Кубани разбились муж с женой на мопеде

На Кубани разбились муж с женой на мопеде

Происшествия
Лихач на ВАЗе разбился насмерть в Армавире

Лихач на ВАЗе разбился насмерть в Армавире

Происшествия
Иномарка протаранила дерево под Армавиром: трое погибли

Иномарка протаранила дерево под Армавиром: трое погибли

Происшествия
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Происшествия
В Краснодаре арестован пьяный водитель, врезавшийся в группу пешеходов

В Краснодаре арестован пьяный водитель, врезавшийся в группу пешеходов

Происшествия
На Кубани свадьба закончилась ужасной трагедией

На Кубани свадьба закончилась ужасной трагедией

Главное
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

Происшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

Происшествия
В Краснодаре в аварии погиб молодой парень

В Краснодаре в аварии погиб молодой парень

Происшествия
На Кубани Jaguar столкнулся с ВАЗ-2110, погибла 20-летняя девушка

На Кубани Jaguar столкнулся с ВАЗ-2110, погибла 20-летняя девушка

Происшествия
В Краснодаре ищут водителя, сбившего беременную и скрывшегося с места ДТП

В Краснодаре ищут водителя, сбившего беременную и скрывшегося с места

Происшествия
16-летний мопедист в состоянии комы доставлен в больницу с места ДТП в Краснодаре

16-летний мопедист в состоянии комы доставлен в больницу с места ДТП

Происшествия
На Кубани водитель без прав впал в кому после столкновения с 3 машинами

На Кубани водитель без прав впал в кому после столкновения с 3

Происшествия
Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машин

Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машин

Происшествия
Под Новороссийском пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой

Под Новороссийском пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с

Происшествия
Под Новороссийском пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой

Под Новороссийском пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с

Происшествия
Обладатель кубка мира по кикбоксингу погиб в ДТП в Краснодаре

Обладатель кубка мира по кикбоксингу погиб в ДТП в Краснодаре

Происшествия
В Новороссийске столкнулись 15 авто

В Новороссийске столкнулись 15 авто

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+