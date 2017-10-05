Стала известна личность водителя, погибшего в жутком ДТП на Кубани
В Брюховецком районе машину разорвало на части.
Напомним, «ВАЗ-21043» с прицепом двигался по трассе «Краснодар – Ейск». По предварительным данным отдела пропаганды краевого управления ГИБДД РФ, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на «встречку». В следующий момент ВАЗ врезался в «Хендай Солярис». В результате ДТП водитель «четверки» погиб на месте. 30-летняя женщина-пассажирка была доставлена в больницу.
Как выяснила «Живая Кубань» из источников близких к ситуации, жертвой автокатастрофы оказался 24-летний Дмитрий М.
Источник: www.livekuban.ru
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