Женщина-«призрак» до смерти перепугала водителей на трассе

Автолюбитель поделился своими переживаниями после ночной встречи с неизведанным.

Накануне он вместе с пассажирами ехали в сторону Ростова из Москвы по автодороге М-4 «Дон». Примерно в три часа ночи он заметил на обочине подозрительный светящийся силуэт женщины. По словам мужчины странный призрак шел по обочине ему на встречу в результате чего он был вынужден резко повернуть руль в сторону крайней левой полосы, пишет Privet-Rostov.ru.

«Короче, напугала до смерти, что это было, гадаем до сих пор», - рассказал ростовчанин.