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Женщина-«призрак» до смерти перепугала водителей на трассе

2-10-2017, 13:01

Автолюбитель поделился своими переживаниями после ночной встречи с неизведанным.

 

 

Накануне он вместе с пассажирами ехали в сторону Ростова из Москвы по автодороге М-4 «Дон». Примерно в три часа ночи он заметил на обочине подозрительный светящийся силуэт женщины. По словам мужчины странный призрак шел по обочине ему на встречу в результате чего он был вынужден резко повернуть руль в сторону крайней левой полосы, пишет Privet-Rostov.ru

«Короче, напугала до смерти, что это было, гадаем до сих пор», - рассказал ростовчанин.



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