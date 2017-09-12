На учениях «Запад-2017» военный вертолет нанес ракетный удар по зрителям
На военных учениях «Запад-2017» под Петербургом вертолет попал ракетами по зрителям.
Известно, что вертолет Ка-52 на полигоне «Лужский» обстрелял ракетами тех, кто наблюдал за учениями с земли.
По предварительным данным, двоих пострадавших госпитализировали. Другая ракета попала в припаркованные автомобили, которые сгорели на месте. Все случилось пару дней назад, но стало известно об этом только сейчас.
Официальных комментариев от ЗВО пока не поступало, пишет Privet-Rostov.ru.
Российско-белорусские учения «Запад-2017» начались 14 сентября. В них участвует более 10 тысяч военнослужащих, около 70 вертолетов и самолетов, 250 танков и 10 кораблей.
Мужской половой орган поздравил жителей российского мегаполиса наГлавное
13-летний мальчик свел счеты с жизнью из-за проблем с родителямиКриминал
WhatsApp частично станет платнымИнфраструктура
Грудной ребенок погиб при обрушении дома на КубаниПроисшествия
Ученые придумали гаджет, способный избавлять от похмельяОбщество
ДТП с участием 32-х авто, которое устроил житель Кубани на трассе М-4Происшествия
«Очередная» жертва огромной змеи на пляже попала на видеоСобытия
Коллекторы нашли очередной способ взыскания долгов с россиянКриминал
В России хотят ввести санкции против «Макдоналдса»Инфраструктура
Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублейОбщество
Полицейский расстрелял экс-супругу и тестя из охотничьей винтовки наГлавное
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. ВидеоТранспорт
Бьющуюся в конвульсиях и кидающуюся на машины полуголую девушку снялиПроисшествия
Шок! Трое прыгнули с моста и получили травмы позвоночника, очевидцыПроисшествия
Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на рукиОбщество
Пьяный «Человек-паук» на одной руке карабкался с 15-го на 16-й этаж.Город
Трех крашенных собак бросили в лесу умирать после варварскойКриминал
За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 сутокИнфраструктура
Стало известно, кто мать брошенного в лесопосадке младенцаКриминал
ВИДЕО: 20-летний водитель иномарки сгорел заживо под НовороссийскомПроисшествия
Полицейский получил пять ножевых ранений, когда пытался проверитьКриминал
Жуткий удар по коту шокировал горожанСобытия
Загадочные точки в небе над городом наблюдали россиянеОбщество
Пассажирский автобус взорвался в КраснодареПроисшествия
Очередной удар по производителям сигарет готовят власти РоссииЗдоровье
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. ВидеоГлавное
Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017События
Украина собирается сбросить грязную атомную бомбу на Крым или РостовГород
РУССКИЕ ИДУТ: Российские десантники стали героями нового ролика вОбщество
Остров, на котором в прошлом располагался военный центр, превратилсяСобытия
Американская ракета сбила российский вертолет. ВидеоПроисшествия
Из Адлера в Гагру можно будет добраться на электричкеТранспорт
На Кубани не спешат отзывать «проблемные» ТойотыТранспорт
На Кубани защищаются ракетным комплексом «Искандер-М»Город
Парад в Москве пробрал Запад до самых печенокСобытия
На Кубани проходят учения армейской авиацииГород
НАТО объявило виртуальную войну РоссииГлавное
Запад гонится за иллюзией глобального господстваГлавное
5 систем российских ядерных вооружений, внушающих страх ЗападуСобытия