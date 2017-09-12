На учениях «Запад-2017» военный вертолет нанес ракетный удар по зрителям

На военных учениях «Запад-2017» под Петербургом вертолет попал ракетами по зрителям.

Известно, что вертолет Ка-52 на полигоне «Лужский» обстрелял ракетами тех, кто наблюдал за учениями с земли.

По предварительным данным, двоих пострадавших госпитализировали. Другая ракета попала в припаркованные автомобили, которые сгорели на месте. Все случилось пару дней назад, но стало известно об этом только сейчас.

Официальных комментариев от ЗВО пока не поступало, пишет Privet-Rostov.ru.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» начались 14 сентября. В них участвует более 10 тысяч военнослужащих, около 70 вертолетов и самолетов, 250 танков и 10 кораблей.

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