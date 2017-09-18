Три человека погибли в массовой аварии в Кущевском районе
ДТП произошло в ночь на 18 сентября.
Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в 3:00 на трассе М4 «Дон», в районе села Степное, произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, двое мужчин и одна женщина. Еще пятеро доставлены в больницу.
В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Информация уточняется.
Источник: www.livekuban.ru
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