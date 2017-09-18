Три человека погибли в массовой аварии в Кущевском районе

ДТП произошло в ночь на 18 сентября.



Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в 3:00 на трассе М4 «Дон», в районе села Степное, произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, двое мужчин и одна женщина. Еще пятеро доставлены в больницу.



В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства аварии.



Информация уточняется.

Источник: www.livekuban.ru