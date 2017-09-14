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Студентка из Краснодара сорвалась с 12 этажа высотки

14-09-2017, 10:20

Трагический несчастный случай произошел в Анапе.

 

Студентка из Краснодара сорвалась с 12 этажа высотки


Как выяснила «Живая Кубань», 18-летняя жительница Краснодара переехала в курортный город и поступила там в учебное заведение. Параллельно с учебой она устроилась на работу в кафе. В день трагедии девушка вместе с коллегами из общепита устроила корпоратив. Разогретая алкоголем молодежь забралась на последний этаж строящейся многоэтажки, чтобы полюбоваться видом города.

По данным следствия, у 18-летней краснодарки закружилась голова, она оступилась и сорвалась вниз. От полученных травм студентка скончалась на месте происшествия.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

 

Источник: www.livekuban.ru



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