Пациентка умерла после укола в частной клинике
По предварительным данным, 5 сентября 2017 года в одной из частных медицинских клиник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, врачом, в ходе проведения манипуляции-корректировки положения мениска правой ноги, пациентке был введен медицинский препарат, приведший к развитию анафилактического шока и смерти женщины, сообщает ведомство.
В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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