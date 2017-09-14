Пациентка умерла после укола в частной клинике

По предварительным данным, 5 сентября 2017 года в одной из частных медицинских клиник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, врачом, в ходе проведения манипуляции-корректировки положения мениска правой ноги, пациентке был введен медицинский препарат, приведший к развитию анафилактического шока и смерти женщины, сообщает ведомство.

В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.