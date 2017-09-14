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Пациентка умерла после укола в частной клинике

14-09-2017, 09:12

По предварительным данным, 5 сентября 2017 года в одной из частных медицинских  клиник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, врачом,  в ходе проведения манипуляции-корректировки положения мениска правой ноги, пациентке был введен  медицинский препарат,  приведший к  развитию   анафилактического шока и  смерти женщины, сообщает ведомство.

 

 

В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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