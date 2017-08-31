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Грудной ребенок погиб при обрушении дома на Кубани

Вчера, 09:51

Вечером 6 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении одного из частных домовладений по улице Гражданской в станице Новопокровской Новопокровского района.

 

Грудной ребенок погиб при обрушении дома на Кубани


Известно, что в доме проживала семья с маленьким ребенком. По предварительным данным, причиной обрушения явился самодельный бойлер на дровах,который затопили сожители. В результате произошедшего погиб месячный ребенок, который находился в спальной комнате. Мужчина с ожогом второй степени, переломом и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.

В настоящее время следователь работает на месте происшествия,опрашивает женщину.

- По данному факту СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. 

 

Источник: www.livekuban.ru



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