ВИДЕО: Смертельное ДТП с мотоциклистами и полицейской машиной

Трагическая авария произошла между Северными мостами.

В распоряжении редакции «Живая Кубань» попала видеозапись аварии. На кадрах видно как патрульная машина поворачивает на «красный». У УАЗ не включены проблесковые маячки.

Видео по ссылке

Теперь сотрудников полиции могут обвинить в смерти двух человек. По данному факту проводится инициированая доследственная проверка.

- Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru