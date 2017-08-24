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ВИДЕО: Смертельное ДТП с мотоциклистами и полицейской машиной

Вчера, 13:38
Трагическая авария произошла между Северными мостами.

ВИДЕО: Смертельное ДТП с мотоциклистами и полицейской машиной


Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», на перекрестке улиц Северная и Передовая произошло жесткое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу 22-летнему водителю мотоцикла, который ехал вместе с 29-летним пассажиром.


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Удар был очень мощным: мотоциклист Юрий М. погиб на месте.


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   Пассажир мото - 29-летний Владимир Г. скончался в отделение реанимации.


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В распоряжении редакции «Живая Кубань» попала видеозапись аварии. На кадрах видно как патрульная машина поворачивает на «красный». У УАЗ не включены проблесковые маячки.

 

Видео по ссылке 

 

Теперь сотрудников полиции могут обвинить в смерти двух человек. По данному факту проводится инициированая доследственная проверка.

 

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- Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

 

Источник: www.livekuban.ru



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