ВИДЕО: Смертельное ДТП с мотоциклистами и полицейской машиной
Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», на перекрестке улиц Северная и Передовая произошло жесткое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу 22-летнему водителю мотоцикла, который ехал вместе с 29-летним пассажиром.
Удар был очень мощным: мотоциклист Юрий М. погиб на месте.
Пассажир мото - 29-летний Владимир Г. скончался в отделение реанимации.
В распоряжении редакции «Живая Кубань» попала видеозапись аварии. На кадрах видно как патрульная машина поворачивает на «красный». У УАЗ не включены проблесковые маячки.
Видео по ссылке
Теперь сотрудников полиции могут обвинить в смерти двух человек. По данному факту проводится инициированая доследственная проверка.
- Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Источник: www.livekuban.ru
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