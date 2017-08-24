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Стали известны подробности ДТП с большим количеством пострадавших

Вчера, 13:34

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

 

Стали известны подробности ДТП с большим количеством пострадавших



Напомним, страшное ДТП случилось накануне, на Ейском шоссе. По предварительной информации Nissan подрезал Kia и машины столкнулись. Kia от удара влетела в отбойник. Nissan по инерции продолжил движение и врезался в остановку, где находились люди.

По данным кубанской полиции, предполагаемый виновник 17-летний житель Краснодара. Именно он управлял Nissan в момент ДТП. Рядом с парнем в машине находились еще трое пассажиров. Один из них - 19-летний молодой человек, погиб на месте.

В результате ДТП срочная помощь медиков понадобилась обоим водителям иномарок, 29-летнему и 17-летней пассажирам Nissan. Также пострадали двое мужчин, которыестояли на остановке.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

 

Источник: www.livekuban.ru



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