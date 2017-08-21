ВИДЕО: Иномарка устроила массовое ДТП на Театральной площади

Авария произошла ночью 22 августа.

Дорожное ЧП попало в объектив камеры ЕДДС. На кадрах видно, как на пересечении улиц Красноармейской и Длинной машина протаранила несколько припаркованных легковушек. За несколько секунд до этого, предполагаемый виновник ДТП пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как выяснила «Живая Кубань», в результате происшествия никто не пострадал.

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Источник: www.livekuban.ru