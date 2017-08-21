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ВИДЕО: Иномарка устроила массовое ДТП на Театральной площади

Сегодня, 10:12

Авария произошла ночью 22 августа.

 

ВИДЕО: Иномарка устроила массовое ДТП на Театральной площади

 

Дорожное ЧП попало в объектив камеры ЕДДС. На кадрах видно, как на пересечении улиц Красноармейской и Длинной машина протаранила несколько припаркованных легковушек. За несколько секунд до этого, предполагаемый виновник ДТП пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. 

Как выяснила «Живая Кубань», в результате происшествия никто не пострадал.

 

Видео

 

Источник: www.livekuban.ru

 



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