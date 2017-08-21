Обезумевшая россиянка ограбила секс-шоп
Молодая девушка украла из торговой точки игрушку за 7 тысяч рублей.
«Самое забавное, что игрушка эта перезаряжаемая, зарядка осталось у нас. Игрушку мы заряжали давно, так что она у нее уже разрядилась и вряд ли проработала больше 20 минут. Магнитную зарядку она нигде не купит для этой игрушки, и без нее это обычная железка, которую больше никак не используешь. Думаю, молодым людям надо с ней активно знакомиться», - сообщили владельцы магазина.
В надежде разыскать грабительницу хозяева разместили фотографию с камер видеонаблюдения в сети, пишет Privet-Rostov.ru
«Ну надо же как приспичило», - комментируют данное сообщение интернет пользователи.
Секс на глазах у детей, который устроили дедушка и незнакомка вПроисшествия
Мужчина случайно выбросил в мусорку два миллиона рублейПроисшествия
В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи "ЧМ-2018"Спорт
Ночь «разврата» привела в ужас россиянкуГлавное
Голая женщина пришла заплатить за коммуналку в отделение банкаПроисшествия
«Отрубленные» ноги и руки среди детских игрушек возмутили россиянПроисшествия
Бьющуюся в конвульсиях и кидающуюся на машины полуголую девушку снялиПроисшествия
Россияне, потрясенные делом о «пьяном мальчике», массово подписываютГлавное
Хирурги просто так сделали дырку в животе россиянкиОбщество
Мошенники нашли новый способ воровства с карточекКриминал
Россиянка, стоящая в очереди к психиатру, скинула 5-летнюю дочь вГлавное
Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак иПроисшествия
Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИЗдоровье
Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов большеГород
Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеялоГлавное
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Две девушки ради забавы зверски убивали и калечили собак и кошек. 18+Происшествия
Россиянка купила фарш с горсткой крысиных когтейПроисшествия
За загранпаспорт и водительское удостоверение россияне будут платитьГород
Молодая мама оставила в траве новорождённую девочку вместе сОбщество
Женщина, не добившись закрытия всех окон в маршрутке, надела наТранспорт
Маленького медвежонка посадили на цепь для развлечения посетителей вПроисшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. ФотоСобытия
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. ФотоГород
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших вКриминал
Поиск женщины среди бывших мужчин взорвал интернетОбщество
Накануне 8 марта из секс-шопа украли три мешка вибраторовГлавное
Детская задачка про бананы и кокосы разделила интернет на три лагеряГород
Преподаватель ВУЗа ушла в порно-индустрию из-за маленькой зарплатыПроисшествия
Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановкеГлавное
В краснодарских аптеках по-прежнему наблюдается дефицит масок иГород
Бомж всю ночь разгуливал по гипермаркету и пил дорогой коньякПроисшествия
Россиянка продает свою невинность за iPhone 6s или поездку в ДомбайСобытия
Молодая пара занялась сексом у банкоматов «Сбербанка»Происшествия
В сети появились карикатуры на теракт в ПарижеПроисшествия
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублейТранспорт
Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на ЗемфируСобытия
Смелая россиянка сдала в аренду свою ягодицу (фото)Город
Секс-шоп украсил ценники орденом Отечественной войныПроисшествия