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Обезумевшая россиянка ограбила секс-шоп

Сегодня, 09:13

Молодая девушка украла из торговой точки игрушку за 7 тысяч рублей.

 

 

«Самое забавное, что игрушка эта перезаряжаемая, зарядка осталось у нас. Игрушку мы заряжали давно, так что она у нее уже разрядилась и вряд ли проработала больше 20 минут. Магнитную зарядку она нигде не купит для этой игрушки, и без нее это обычная железка, которую больше никак не используешь. Думаю, молодым людям надо с ней активно знакомиться», - сообщили владельцы магазина.

В надежде разыскать грабительницу хозяева разместили фотографию с камер видеонаблюдения в сети, пишет Privet-Rostov.ru 

«Ну надо же как приспичило», - комментируют данное сообщение интернет пользователи.



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