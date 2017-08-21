Обезумевшая россиянка ограбила секс-шоп

Молодая девушка украла из торговой точки игрушку за 7 тысяч рублей.

«Самое забавное, что игрушка эта перезаряжаемая, зарядка осталось у нас. Игрушку мы заряжали давно, так что она у нее уже разрядилась и вряд ли проработала больше 20 минут. Магнитную зарядку она нигде не купит для этой игрушки, и без нее это обычная железка, которую больше никак не используешь. Думаю, молодым людям надо с ней активно знакомиться», - сообщили владельцы магазина.

В надежде разыскать грабительницу хозяева разместили фотографию с камер видеонаблюдения в сети, пишет Privet-Rostov.ru

«Ну надо же как приспичило», - комментируют данное сообщение интернет пользователи.