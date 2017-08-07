Два человека погибли в тройном ДТП на дороге Краснодар-Новороссийск
Авария случилась в субботу, 12 августа, около девяти часов вечера.
На автодороге Краснодар-Новороссийск в районе поселка Энем столкнулись две иномарки и автомобиль «Жигули» 99-й модели.
Водители иномарок – 39-летний житель Краснодарского края и 34-летний житель Саратовской области были госпитализированы с места аварии с тяжелыми травмами. Оба водителя через несколько часов скончались в больнице поселка Энем.
Следственным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району по факту смертельной аварии проводится проверка.
– Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, – прокомментировали ситуацию для «Живой Кубани» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Источник: www.livekuban.ru
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