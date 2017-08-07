Два человека погибли в тройном ДТП на дороге Краснодар-Новороссийск

Авария случилась в субботу, 12 августа, около девяти часов вечера.

На автодороге Краснодар-Новороссийск в районе поселка Энем столкнулись две иномарки и автомобиль «Жигули» 99-й модели.

Водители иномарок – 39-летний житель Краснодарского края и 34-летний житель Саратовской области были госпитализированы с места аварии с тяжелыми травмами. Оба водителя через несколько часов скончались в больнице поселка Энем.

Следственным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району по факту смертельной аварии проводится проверка.

– Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, – прокомментировали ситуацию для «Живой Кубани» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Источник: www.livekuban.ru