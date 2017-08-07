Регистрация
Важные темы
» » 2-х летний малыш сварился заживо, упав в ванну с кипятком


2-х летний малыш сварился заживо, упав в ванну с кипятком

Вчера, 20:52

В следственный отдел по городу Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило  сообщение  о  смерти  мальчика, 30.11.2015  года  рождения,  в результате многочисленных термических ожогов. По данному факту проводится  доследственная  проверка, сообщили в ведомстве.

 

2-х летний малыш сварился заживо, упав в ванну с кипятком

 

По предварительным данным,  31 июля 2017 года  мальчик, оставшись без присмотра родителей,  залез в ванную, наполненную кипятком и получил  множественные термические ожоги. В этот же день он был госпитализирован в медицинское учреждение, где  8 августа 2017 года скончался.

Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, пишет Privet-Rostov.ru.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Фото: Twitter.com 



Прочитали - 86
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
7-летняя девочка умерла после того как выпила стакан вина

7-летняя девочка умерла после того как выпила стакан вина

Происшествия
Шок: 3-летнего похищенного мальчика хотели выдать за обваренного кипятком, погибшего приемного сына. Видео

Шок: 3-летнего похищенного мальчика хотели выдать за обваренного

Главное
ВИДЕО: 20-летний водитель иномарки сгорел заживо под Новороссийском

ВИДЕО: 20-летний водитель иномарки сгорел заживо под Новороссийском

Происшествия
Труп сидящего мужчины нашли в Краснодаре

Труп сидящего мужчины нашли в Краснодаре

Город
Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Город
Шок! Скончался истощенный малыш, подброшенный в беби-бокс в полиэтиленовом пакете

Шок! Скончался истощенный малыш, подброшенный в беби-бокс в

Главное
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Криминал
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты

К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились

Происшествия
Кубанских медиков подозревают в смерти пациента

Кубанских медиков подозревают в смерти пациента

Криминал
Шок: Россиянин насмерть забил своего 10-месячного сына об угол кровати

Шок: Россиянин насмерть забил своего 10-месячного сына об угол кровати

Криминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
В больнице скончался второй пострадавший горевшего интерната в Выселковском районе

В больнице скончался второй пострадавший горевшего интерната в

Происшествия
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

Город
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Криминал
Кавказская овчарка загрызла годовалую девочку

Кавказская овчарка загрызла годовалую девочку

Происшествия
Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Происшествия
В сочинских горах ребенка с сильными ожогами эвакуировали на вертолете

В сочинских горах ребенка с сильными ожогами эвакуировали на вертолете

Происшествия
В Новокубанске в ДТП заживо сгорели две женщины

В Новокубанске в ДТП заживо сгорели две женщины

Город
На Кубани подросток умер, надышавшись газом от зажигалок

На Кубани подросток умер, надышавшись газом от зажигалок

Здоровье
В Апшеронском районе квадроциклист разбился, упав в пропасть

В Апшеронском районе квадроциклист разбился, упав в пропасть

Происшествия
В Сочи рабочего насмерть порубило стеклом

В Сочи рабочего насмерть порубило стеклом

Происшествия
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Происшествия
На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

Происшествия
Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Происшествия
На учительницу завели уголовное дело за сложные домашние задания

На учительницу завели уголовное дело за сложные домашние задания

Общество
Скандал в российском образовании: учительница совратила 15-летнего ученика

Скандал в российском образовании: учительница совратила 15-летнего

Главное
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

Происшествия
Целующихся студенток сбил грузовой поезд. Фото

Целующихся студенток сбил грузовой поезд. Фото

Происшествия
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Происшествия
Россиянин избил и выбросил из окна маленького сына

Россиянин избил и выбросил из окна маленького сына

Криминал
13-летняя девочка умерла в реанимации после того как проглотила шарик

13-летняя девочка умерла в реанимации после того как проглотила шарик

Происшествия
Рабочего насмерть придавило сорвавшейся с крана металлической болванкой

Рабочего насмерть придавило сорвавшейся с крана металлической

Происшествия
В Сети появилось видео смертельной массовой драки на Кубани

В Сети появилось видео смертельной массовой драки на Кубани

Происшествия
На голову ребенку из окна выкинули стеклянную бутылку, девочка в реанимации

На голову ребенку из окна выкинули стеклянную бутылку, девочка в

Происшествия
Мужчина упал с эскалатора в ТЦ и разбился (18+) (фото) (видео)

Мужчина упал с эскалатора в ТЦ и разбился (18+) (фото) (видео)

Происшествия
В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушка

В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушка

Происшествия
Мужчина три года жил в квартире с мумией умершей матери

Мужчина три года жил в квартире с мумией умершей матери

Происшествия
Шестеро детей найдены убитыми и расчленёнными в квартире в Нижнем Новгороде

Шестеро детей найдены убитыми и расчленёнными в квартире в Нижнем

Криминал
Мужчина сжег себя в отделении

Мужчина сжег себя в отделении "Почты России"

Происшествия
В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+