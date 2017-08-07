2-х летний малыш сварился заживо, упав в ванну с кипятком
В следственный отдел по городу Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение о смерти мальчика, 30.11.2015 года рождения, в результате многочисленных термических ожогов. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, 31 июля 2017 года мальчик, оставшись без присмотра родителей, залез в ванную, наполненную кипятком и получил множественные термические ожоги. В этот же день он был госпитализирован в медицинское учреждение, где 8 августа 2017 года скончался.
Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, пишет Privet-Rostov.ru.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.
Фото: Twitter.com
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