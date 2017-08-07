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В Абхазии российских туристов взяли в заложники после ДТП

Вчера, 20:29

В Абхазии в городе Гагра неизвестные взяли в заложники двух россиян после ДТП, которое произошло накануне. За жителей Екатеринбурга потребовали выкуп в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем аккаунте в Twitter.

 

В Абхазии российских туристов взяли в заложники после ДТП

 

«Ох…... В Абхазии после ДТП взяли в заложники двух екатеринбуржцев и требуют 200 тысяч рублей. Связался с МИД, завтра попытаемся решить с Сухуми», — написал Ройзман.

Как пишет Ura.ru, 7 августа 48-летний житель Екатеринбурга Василий Снигирев со своим 16-летним сыном отдыхали в Гаграх и попали в ДТП. В ГАИ им сказали, что россияне не смогут выехать из республики, пока не заплатят 200 тыс. рублей местному участнику аварии.

Как рассказал старший сын абхазского заложника со слов отца, «местный житель ехал по главной на грузовом автомобиле Volkswagen Transporter, а он (россиянин, – ред.) выезжал с второстепенной».

«Там было много места, но произошло столкновение. Возможно, была устроена автоподстава, но в любом случае отец признал себя виновным. В этот момент мимо проезжали гаишники. Они взяли с отца 3 тыс. рублей за составление схемы ДТП, но позже выяснилось, что никакие материалы по этой аварии они вообще не составляли», – сообщил родственник заложника.

После того как уехали сотрудники ГАИ, на месте появилось около 15 местных жителей, которые стали угрожать россиянам. Екатеринбуржец написал расписку, что готов оплатить ремонт машины местного жителя, однако того это не устроило. Старший сын россиянина сообщил, что местный житель, требует не ремонт грузовика 1993 года выпуска, а его выкупа за 200 тыс. рублей.

В ГАИ города Гагры забрали у россиянина права и документы на машину, сказав (со слов его сына), что лучше заплатить требуемую сумму. Также представители автоинспекции республики предупредили жителя Екатеринбурга, что на границе с Россией «свои люди», и мужчине с несовершеннолетним сыном не позволят выехать из Абхазии.

Екатеринбуржец обратился в прокуратуру Гагр, но помощник прокурора города сообщил, что ему звонили от потерпевшего в ДТП местного жителя, и надзорное ведомство не будет вмешиваться.

Поскольку принадлежащий россиянину автомобиль Audi после ДТП был не в работоспособном состоянии, он вызвал автоэвакуатор из Сочи, и когда собирался погрузить машину, подоспели местные жители. Они стали препятствовать погрузке машины на эвакуатор, заявляя, что россиянин должен им 200 тыс. рублей, и пока данная сумма не будет уплачена, он, его сын и машина останутся в Абхазии.

Представитель местной милиции, с которым удалось пообщаться россиянину, заявил, что он не сможет вывезти автомобиль за пределы республики, поскольку не удалось достичь договоренности с потерпевшей стороной. При этом в милиции отметили, что следственные действия, которые в органах внутренних дел республики собрались проводить по факту ДТП, могут занять около одного месяца.

После того, как новость об этом попала в СМИ, 48-летний Василий Снигирев со своим несовершеннолетним сыном были освобождены, пишет Privet-Rostov.ru



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