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Гниющий заживо мужчина месяц живет на лавочке в парке

Вчера, 12:29

Жители Батайска рассказали шокирующую историю.

 

 

По сообщению местных жителей, в одном из парков города уже месяц на лавочке живет гниющий заживо мужчина. К слову, молодой человек якобы официально признан недееспособным не осознает, что происходит вокруг него. Он практически не разговаривает и зачастую справляет нужду «под себя». Все это наблюдают прохожие и дети, сообщает Privet-Rostov.ru.

«По словам батайчан, у парня уже отвалилось полступни. Прохожим то и дело приходится натыкаться на разлагающиеся ткани юродивого», - пишет bloknot-rostov.ru.

В один прекрасный день на место была вызвана скорая, но медики не стали забирать гниющего человека в больницу.

По информации издания, они дали недееспособному человеку подписать отказ от госпитализации. После, по всей вероятности, уехали.

Есть ли у несчастного родные и жилье неизвестно. Местные жители недоумевают, по какой причине человек оказался на улице и главное, почему медики не забирают его в больницу для оказания помощи, пишет Privet-Rostov.ru



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