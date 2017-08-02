Гниющий заживо мужчина месяц живет на лавочке в парке

Жители Батайска рассказали шокирующую историю.

По сообщению местных жителей, в одном из парков города уже месяц на лавочке живет гниющий заживо мужчина. К слову, молодой человек якобы официально признан недееспособным не осознает, что происходит вокруг него. Он практически не разговаривает и зачастую справляет нужду «под себя». Все это наблюдают прохожие и дети, сообщает Privet-Rostov.ru.

«По словам батайчан, у парня уже отвалилось полступни. Прохожим то и дело приходится натыкаться на разлагающиеся ткани юродивого», - пишет bloknot-rostov.ru.

В один прекрасный день на место была вызвана скорая, но медики не стали забирать гниющего человека в больницу.

По информации издания, они дали недееспособному человеку подписать отказ от госпитализации. После, по всей вероятности, уехали.

Есть ли у несчастного родные и жилье неизвестно. Местные жители недоумевают, по какой причине человек оказался на улице и главное, почему медики не забирают его в больницу для оказания помощи, пишет Privet-Rostov.ru