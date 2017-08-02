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Пассажирский поезд задавил мужчину, лежащего на железнодорожных путях

2-08-2017, 13:57

Трагедия случилось ночью на платформе 128 км города Краснодара. 

 

Пассажирский поезд задавил мужчину, лежащего на железнодорожных путях


По версии следователей, 2 августа 2017 года, примерно в 1:45, на платформе 128 км города Краснодар пассажирский поезд № 608 наехал на мужчину, лежащего в колее железнодорожного пути. Машинист поезда пытался остановить состав, применив экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.  

От полученных травм мужчина скончался на месте.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности пострадавшего, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе Южного СУТ СК России. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, просьба обратиться в полицию или в Краснодарский следственный отдел на транспорте по телефону 8 (861)259-14-30 или 8 (861) 259-14-29.

 

Источник: www.livekuban.ru



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