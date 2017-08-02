На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала женщина

Ирину Шилину разыскивают уже месяц.





Как сообщили «Живой Кубани» в ОУР Отдела МВД России по Новокубанскому району, уроженка города Днепропетровска переехала в Краснодар и жила у друзей. Затем, 30 июня, 48-летняя гражданка отправилась в город Новокубанск. Больше женщину никто не видел.



Приметы: рост – около 170 см., европейский тип лица, форма лица – овальная, губы – нижняя губа выступает, спинка носа – выпуклая, глаза – темные, брови – дугообразные, волосы на голове – длинные, волнистые, темные, уши проколоты.



В день пропажи была одета: голубые бриджи, майка светлая с рисунком, шлепанцы светлые, сумка через плечо прямоугольной формы с двумя ручками темного цвета.



Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Шилиной Ирины Ивановны, просьба обращаться в Отдел МВД России по Новокубанскому району по тел. 8 (86195) 4-11-57, 8 (86195)3-25-69, 8-961-856-80-87.



Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», новоиспеченный муж пропал без вести после свадьбы.

Источник: www.livekuban.ru