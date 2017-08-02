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Окровавленную собаку, привязанную к едущей машине, удалось спасти лишь благодаря сотрудникам ДПС

2-08-2017, 13:32

В Ростовской области произошел очередной случай жестокого обращения с животным.

 

 

На этот раз живодеры были замечены в Новочеркасске. Неизвестный привязал к бамперу автомобиля собаку и на скорости ездил с ней по улице то в одну, то в другую сторону, сообщает Privet-Rostov.ru

На возмущения очевидцев находящиеся в авто не реагировали и не останавливались.

Спасти четвероного друга удалось лишь благодаря сотрудникам ДПС. Патруль остановил машину, к которой тросом была привязана собака и водитель освободил овчарку. Собака с трудом убежала от извергов. Очевидцы этого жуткого происшествия подобрали окровавленную овчарку и отвезли ее в ветеринарную клинику, где ей была оказана помощь. У бедного паса, протащенного по дороге, практически полностью стерты подушечки лап и разрушены все зубы, пишет Privet-Rostov.ru. 

«Собаке было очень больно. Она находилась в шоке. Чтобы перевязать и обработать раны, нужно было давать наркоз. Пёс в ужасном состоянии, у него лапы сбиты практически до кости, плюс несколько раз его проволокло на боку. Он очень мощный, падал, но всё равно вставал и ехал на лапах», — рассказала подробности жуткой истории волонтёр Людмила.

Сейчас собаке подыскивают новых хозяев, а все, кто захочет ей помочь или приютить могут обратиться к волонтерам по телефонам 8-952-608-65-15, 8-988-518-48-08, 8-928-214-06-01 (Людмила). Также волонтеры разыскивают очевидцев произошедшего, возможно у кого-то сохранились фото и видео живодеров и их машины.



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