Россиянка попыталась самостоятельно сделать себе аборт и попала в больницу
24-летняя горожанка попыталась прервать беременность «китайскими препаратами»
В один из родильных домов города Владивостока скорая помощь доставила 24-летнюю девушку, у которой случился выкидыш.
Медиками было установлено, что женщина была уже на двадцатой неделе беременности.
Для прерывания беременности девушка воспользовалась неизвестными «китайскими таблетками».
Врачи оказали девушке помощь, полиция проводит проверку по факту проведения криминального аборта.
Источник: primorye24.ru
Вместо захоронения россиянка заморозила тело умершего ребенкаКриминал
В России запретят медикаментозные аборты на домуЗдоровье
Девятилетней пациентке врачи районной больницы оказали некачественнуюПроисшествия
Сразу от троих забеременела 13-летняя воспитанница детдома, скрываяГлавное
Мать не смогла спасти трехлетнюю тонущую дочкуПроисшествия
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машиныИнфраструктура
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвойПроисшествия
В Краснодаре на берегу реки изнасиловали 20-летнюю девушкуКриминал
В Сочи машина упала в обрыв с двумя пассажирами (ФОТО)Происшествия
Молодая россиянка убила новорожденного сына и закопала его в огородеГлавное
Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажаПроисшествия
В Сочи при погружении у девушки-дайвера возникла «кессонка»Происшествия
ВИДЕО: Водителя грузовика отправили в «нокаут» на дороге в КраснодареТранспорт
В Сочи сотрудники полиции приняли роды в Хостинском тоннелеПроисшествия
Женщина рожала, а полицейские отгоняли бродивших вокруг медведейСобытия
Спасатели Сочи эвакуировали девушку с поврежденной ногойПроисшествия
Туристку из Краснодара эвакуировали с ЭльбрусаСочи
В Сочи расстроенная женщина разбила машину, убила ребенка и бросиласьПроисшествия
Голая девушка прыгала по крышам авто в Краснодаре и отрывала имГлавное
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
«Скорая Помощь» 4 часа возила мужчину из больницы в больницу: пациентПроисшествия
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёлОбщество
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в ЕйскеПроисшествия
За отданных государству детей предлагают платитьОбщество
Во время родов у россиянки пропала двойня: врачи ссылаются на ложнуюКриминал
Пропавшую 17-летнюю девушку-инвалида из Абинска нашли в АнапеПроисшествия
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погиблаКриминал
Рухнувший потолок разбил девушке голову в общежитииПроисшествия
Ради внимания парня девушка пустила себе пулю в грудьПроисшествия
Дворняга спасла 19-летнюю девушку, которую сбила машинаПроисшествия
В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушкаПроисшествия
Старушка-потрошительница переполошила весь интернетПроисшествия
Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнкаПроисшествия
Китай предупредил США о риске начала войныПроисшествия
Кубань ставит новые рекорды по рождаемостиГород
В теле 92-летней бабушки нашли 50-летний плод ребенкаСобытия
Аборты будут только за деньги и в госклиникахГород
В Сочи маршрутка без водителя попала в ДТППроисшествия
В Краснодаре снесут недостроенную больницуГород
В Новороссийске столкнулись 15 автоПроисшествия