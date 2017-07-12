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Россиянка попыталась самостоятельно сделать себе аборт и попала в больницу

12-07-2017, 22:57

24-летняя горожанка попыталась прервать беременность «китайскими препаратами»

 

 

В один из родильных домов города Владивостока скорая помощь доставила 24-летнюю девушку, у которой случился выкидыш. 
Медиками было установлено, что женщина была уже на двадцатой неделе беременности.
Для прерывания беременности девушка воспользовалась неизвестными «китайскими таблетками».

Врачи оказали девушке помощь, полиция проводит проверку по факту проведения криминального аборта. 

 

 

Источник: primorye24.ru



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