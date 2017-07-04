Мать двоих детей не смогла пережить разрыв с мужем

Накануне трагедии она отправила дочек к родственникам в Краснодар, пишет livekuban.ru



Жительница города Набережные Челны Елена В. работала бухгалтером и сама воспитывала двух дочек. Старшей девочке недавно исполнилось 13 лет, а младшей 7.









Около года назад в жизни 41-летней женщины произошла семейная драма — ее бросил муж. Елена тяжело переживала разрыв. После выпускного вечера в детском саду младшей дочери женщина отправила детей к родственникам в Краснодар.



Поздно вечером 1 июля она отправила бывшему супругу короткое смс «Прощай» на мобильный телефон. Испуганный мужчина сразу же отправился к ней, чтобы успокоить, однако опоздал — женщина была мертва. Рядом с ее телом лежали пустые упаковки от медицинских препаратов, сообщает издание «Челнинские Известия».



Напомним, как рассказыла ранее «Живая Кубань», многодетную мать из Кропоткина нашли мертвой в душе.

Источник: www.livekuban.ru