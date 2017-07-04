Мать двоих детей не смогла пережить разрыв с мужем
Накануне трагедии она отправила дочек к родственникам в Краснодар, пишет livekuban.ru
Жительница города Набережные Челны Елена В. работала бухгалтером и сама воспитывала двух дочек. Старшей девочке недавно исполнилось 13 лет, а младшей 7.
Около года назад в жизни 41-летней женщины произошла семейная драма — ее бросил муж. Елена тяжело переживала разрыв. После выпускного вечера в детском саду младшей дочери женщина отправила детей к родственникам в Краснодар.
Поздно вечером 1 июля она отправила бывшему супругу короткое смс «Прощай» на мобильный телефон. Испуганный мужчина сразу же отправился к ней, чтобы успокоить, однако опоздал — женщина была мертва. Рядом с ее телом лежали пустые упаковки от медицинских препаратов, сообщает издание «Челнинские Известия».
Напомним, как рассказыла ранее «Живая Кубань», многодетную мать из Кропоткина нашли мертвой в душе.
Источник: www.livekuban.ru
Многодетных мам в России лишили удобного отпускаОбщество
Стало известно, кто мать брошенного в лесопосадке младенцаКриминал
Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь сталаПроисшествия
Мужчина свел счеты с жизнью, не сумев спасти племянника от смертиПроисшествия
Женщина собирала деньги на лечение уже мертвого ребенкаКриминал
Мать не смогла спасти трехлетнюю тонущую дочкуПроисшествия
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любвиПроисшествия
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского садаИнфраструктура
В Краснодаре электричка отрезала голову женщинеКриминал
Житель Новороссийска предлагает миллион нашедшему его матьПроисшествия
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвойПроисшествия
Изуродованные трупы матери и дочери нашли в СочиКриминал
На Кубани сбежавший подросток неделю провел в компьютерном клубеПроисшествия
В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщинаПроисшествия
Полицейские две недели ищут пропавших мать и сына из КраснодараГород
Мать утопила новорожденного ребенка из-за нищетыКриминал
Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированыПроисшествия
«Не могу с этим жить». Россиянка, задушившая 5-месячного сына,Криминал
Убийца сочинской школьницы отсидел за изнасилование малолетнейКриминал
Появились фотографии смертельной аварии под Славянском-на-КубаниПроисшествия
Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападенияКриминал
Туристку из Краснодара эвакуировали с ЭльбрусаСочи
В Сочи расстроенная женщина разбила машину, убила ребенка и бросиласьПроисшествия
В краснодарских парках детей на аттракционах покатают бесплатноСобытия
По пути домой школьник нашел свою мать насаженной на колГлавное
Скандал в российском образовании: учительница совратила 15-летнегоГлавное
В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорбленийКриминал
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбужденоПроисшествия
Во время родов у россиянки пропала двойня: врачи ссылаются на ложнуюКриминал
Россиянка послала Путину 110 рублейОбщество
На Кубани мать на протяжении года спаивала 14-летнюю дочьПроисшествия
В Сети появилось видео с места массовой резни в Кущёвской (18+)Криминал
Пропавшую 17-летнюю девушку-инвалида из Абинска нашли в АнапеПроисшествия
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погиблаКриминал
Во время вечеринки кубанец выпрыгнул с 10 этажа и упал на автоПроисшествия
Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцомПроисшествия
В Сибири мать сбросила двоих детей с окна 8 этажаПроисшествия
Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнкаПроисшествия
Турист из Ростовской области погиб, спасая двоих детей в ЕйскеПроисшествия
В теле 92-летней бабушки нашли 50-летний плод ребенкаСобытия