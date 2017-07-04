Шок! Трое прыгнули с моста и получили травмы позвоночника, очевидцы снимали на телефоны и смеялись. Фото. Видео
1 июля трое молодых людей прыгнули с Ворошиловского моста, пишет Privet-Rostov.ru.
У пострадавших были диагностированны закрытые черепно-мозговые травмы, закрытые травмы грудной клетки, травмы головы и бедра и травмы позвоночника.
Изначально сообщалось, что они упали случайно, однако позднее появилось видео прыжка одного из парней.
Как видим, никто даже не пытается его удержать или отговорить.
После прыжка слышен радостный смех. К счастью, на воде был катер.
Находившиеся на нем люди вытащили подростков, сообщает Privet-Rostov.ru.
Последствия необдуманного поступка молодых людей:
Видео 18+.
После стали известны причины, по которым молодые люди прыгнули с Ворошиловского моста в Ростове. Ссылка на статью.
Фото: Инстаграм ЧП Ростов
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