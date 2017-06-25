Задержан мужчина, "заминировавший" OZ Молл в Краснодаре
Напомним, сегодня, 25 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в краснодарском торговом центре находится взрывное устройство.
Утром на экстренный номер 112 Краснодарского края поступил ложный звонок о заложенном взрывном устройстве на территории торгового центра OZ Молл. Выяснилось, что о якобы заложенной в ТЦ бомбе сообщил мужчина, ранее судимый по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
В течение двух с половиной часов в торгово-развлекательном комплексе шла проверка всех помещений сотрудниками ФСБ и МЧС.
- Преступник задержан, - сообщили "Живой Кубани" в администрации OZ Молл. - Сейчас ТЦ работает в обычном режиме.
Ранее "Живая Кубань" сообщала, информация об эвакуации людей из здания не подтвердилась.
Источник: www.livekuban.ru
Стала известна причина нападения на водителя краснодарскогоПроисшествия
В Краснодаре полиция проверила сообщение местного жителя о высадкеПроисшествия
Дорожники не успевают отремонтировать дороги к началу курортногоТранспорт
В Краснодаре обнаружили тело мужчиныКриминал
Извращенец, пристававший к ребенку, задержанКриминал
Торгового центра в краснодарском микрорайоне Репино не будетГород
В Краснодаре появится крытый аквапарк за 2 миллиарда рублейИнфраструктура
Омский педофил задержан на КубаниКриминал
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на КубаниПроисшествия
В Краснодарском крае найдены тела еще двух пропавших десантниковКриминал
В Краснодаре мужчины угнали Mercedes, чтобы съездить на мореКриминал
В Сочи педофил развращал ребенка в туалетеКриминал
В Краснодаре месяц не могут найти педофила, растлившего девочку вКриминал
Краснодарские полицейские объявили в розыск виновника массового ДТПГород
В Краснодаре грабителя с пистолетом выгнали из магазинаКриминал
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчинаГород
Дело по факту гибели подростка во время потопа в КраснодареПроисшествия
Житель Кубани задушил невесту в порыве ревностиКриминал
Убийца сочинской школьницы отсидел за изнасилование малолетнейКриминал
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремяПроисшествия
Житель Кубани ножницами заколол библиофилаКриминал
Турист из Воронежа забил насмерть оппонента на пляже в ЕйскеКриминал
Житель Кубани убил друга топором и лег спатьКриминал
В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницуКриминал
В краснодарских парках детей на аттракционах покатают бесплатноСобытия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
В Сочи джипперы утонули, переезжая горную рекуПроисшествия
Байкеры устроили поножовщину в одном из клубов КраснодараКриминал
Полицейские во Владивостоке застрелили уроженца Краснодарского краяКриминал
В Краснодаре осудили ложного террористаКриминал
Труп просидел три часа в очереди в ростовской поликлиникеГлавное
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильникаКриминал
Житель Кубани продавал порнографические снимки детейКриминал
В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушкаПроисшествия
Житель Краснодара «заминировал» ночной клуб после ссоры с девушкойПроисшествия
Мужчина, грозивший «взорвать» многоэтажку в Краснодаре, представилсяПроисшествия
На Кубани задержан лже-полицейский, представлявшийся заместителемКриминал
На Кубани рухнул жилой домПроисшествия
В Краснодаре может появиться второй магазин «Метро Кэш энд Керри»Город
В Краснодаре задержан известный криминальный авторитет Паша БородаГород