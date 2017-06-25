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Задержан мужчина, "заминировавший" OZ Молл в Краснодаре

25-06-2017, 21:46

Напомним, сегодня, 25 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в краснодарском торговом центре находится взрывное устройство.

 

Задержан мужчина, "заминировавший" OZ Молл в Краснодаре


Утром на экстренный номер 112 Краснодарского края поступил ложный звонок о заложенном взрывном устройстве на территории торгового центра OZ Молл. Выяснилось, что о якобы заложенной в ТЦ бомбе сообщил мужчина, ранее судимый по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В течение двух с половиной часов в торгово-развлекательном комплексе шла проверка всех помещений сотрудниками ФСБ и МЧС.

- Преступник задержан, - сообщили "Живой Кубани" в администрации OZ Молл. -   Сейчас ТЦ работает в обычном режиме.

Ранее "Живая Кубань" сообщала, информация об эвакуации людей из здания не подтвердилась.

 

Источник: www.livekuban.ru



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