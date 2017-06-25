Задержан мужчина, "заминировавший" OZ Молл в Краснодаре

Напомним, сегодня, 25 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в краснодарском торговом центре находится взрывное устройство.



Утром на экстренный номер 112 Краснодарского края поступил ложный звонок о заложенном взрывном устройстве на территории торгового центра OZ Молл. Выяснилось, что о якобы заложенной в ТЦ бомбе сообщил мужчина, ранее судимый по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".



В течение двух с половиной часов в торгово-развлекательном комплексе шла проверка всех помещений сотрудниками ФСБ и МЧС.



- Преступник задержан, - сообщили "Живой Кубани" в администрации OZ Молл. - Сейчас ТЦ работает в обычном режиме.



Ранее "Живая Кубань" сообщала, информация об эвакуации людей из здания не подтвердилась.

Источник: www.livekuban.ru