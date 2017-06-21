Регистрация
Важные темы
» » На въезде в Краснодар в ДТП погиб мотоциклист


На въезде в Краснодар в ДТП погиб мотоциклист

21-06-2017, 11:07

Об обстоятельствах инцидента, произошедшего 20 июня на въезде в город со стороны OZ MOll, сообщили очевидцы происшествия.

 

На въезде в Краснодар в ДТП погиб мотоциклист

 

По их словам, «Газель» внезапно совершила разворот через двойную сплошную. В момент совершения маневра произошло столкновения с мотоциклом.

Водителя мотоцикла от удара выбросило на дорогу. Прохожие пытались оказать ему помощь, но он скончался до приезда «скорой».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

 

Источник: news.mail.ru          



Прочитали - 203
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Стала известна причина нападения на водителя краснодарского троллейбуса

Стала известна причина нападения на водителя краснодарского

Происшествия
В Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека

В Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека

Происшествия
Девушка вылетела через стекло автомобиля в ДТП в Краснодаре

Девушка вылетела через стекло автомобиля в ДТП в Краснодаре

Город
Появились подробности жесткого ДТП с мотоциклом в центре Краснодара

Появились подробности жесткого ДТП с мотоциклом в центре Краснодара

Происшествия
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви

Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви

Происшествия
Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Скорая помощь сможет таранить мешающие проезду машины

Инфраструктура
В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

Происшествия
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Происшествия
В жестком ДТП на Кубани «шестерку» разорвало на части

В жестком ДТП на Кубани «шестерку» разорвало на части

Криминал
Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с маршруткой

Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с маршруткой

Происшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

Происшествия
На Кубани водителя-убийцу нашли по зеркалу от машины

На Кубани водителя-убийцу нашли по зеркалу от машины

Происшествия
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
«Газель», протаранившая отбойник в Сочи, попала на видео

«Газель», протаранившая отбойник в Сочи, попала на видео

Происшествия
В жестком ДТП в Сочи погиб фельдшер «скорой»

В жестком ДТП в Сочи погиб фельдшер «скорой»

Происшествия
Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Происшествия
На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

Происшествия
На Кубани в результате ДТП погиб мотоциклист

На Кубани в результате ДТП погиб мотоциклист

Происшествия
На Кубани электричка Краснодар – Ростов сбила женщину

На Кубани электричка Краснодар – Ростов сбила женщину

Транспорт
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

Происшествия
Байкер на «БМВ» разбился насмерть в Краснодаре

Байкер на «БМВ» разбился насмерть в Краснодаре

Происшествия
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

Происшествия
Целующихся студенток сбил грузовой поезд. Фото

Целующихся студенток сбил грузовой поезд. Фото

Происшествия
Байкер на спортивном мотоцикле рухнул на трассу в Краснодаре

Байкер на спортивном мотоцикле рухнул на трассу в Краснодаре

Главное
В Сочи в результате столкновения автобуса и двух машин погиб человек

В Сочи в результате столкновения автобуса и двух машин погиб человек

Происшествия
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

Происшествия
В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)

В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)

Происшествия
В Краснодаре начался капитальный ремонт Ростовского шоссе

В Краснодаре начался капитальный ремонт Ростовского шоссе

Инфраструктура
В Краснодаре возле школы нашли труп мужчины

В Краснодаре возле школы нашли труп мужчины

Криминал
Муж на полном ходу выбросил жену из машины

Муж на полном ходу выбросил жену из машины

Криминал
Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в Краснодаре

Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в Краснодаре

Происшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

Происшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

Происшествия
Въезд большегрузов в Краснодар со стороны Тургеневского моста будет ограничен

Въезд большегрузов в Краснодар со стороны Тургеневского моста будет

Транспорт
Водители хладнокровно объезжали сбитую на дороге женщину

Водители хладнокровно объезжали сбитую на дороге женщину

Происшествия
Гаишник прогонял

Гаишник прогонял "скорую" от подъезда, где их ждал больной ребёнок

Криминал
Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машин

Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машин

Происшествия
Обладатель кубка мира по кикбоксингу погиб в ДТП в Краснодаре

Обладатель кубка мира по кикбоксингу погиб в ДТП в Краснодаре

Происшествия
Под Краснодаром во время прыжка погиб парашютист

Под Краснодаром во время прыжка погиб парашютист

Происшествия
В Новороссийске столкнулись 15 авто

В Новороссийске столкнулись 15 авто

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+