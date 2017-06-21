На въезде в Краснодар в ДТП погиб мотоциклист
Об обстоятельствах инцидента, произошедшего 20 июня на въезде в город со стороны OZ MOll, сообщили очевидцы происшествия.
По их словам, «Газель» внезапно совершила разворот через двойную сплошную. В момент совершения маневра произошло столкновения с мотоциклом.
Водителя мотоцикла от удара выбросило на дорогу. Прохожие пытались оказать ему помощь, но он скончался до приезда «скорой».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Источник: news.mail.ru
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