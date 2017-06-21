На въезде в Краснодар в ДТП погиб мотоциклист

Об обстоятельствах инцидента, произошедшего 20 июня на въезде в город со стороны OZ MOll, сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, «Газель» внезапно совершила разворот через двойную сплошную. В момент совершения маневра произошло столкновения с мотоциклом.

Водителя мотоцикла от удара выбросило на дорогу. Прохожие пытались оказать ему помощь, но он скончался до приезда «скорой».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: news.mail.ru