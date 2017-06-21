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Стала известна причина нападения на водителя краснодарского троллейбуса

21-06-2017, 11:03

Напомним, двое неизвестных напали на водителя общественного транспорта и сбежали через форточку.

 

Стала известна причина нападения на водителя краснодарского троллейбуса


Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе УМВД России по Краснодару, в полицию обратился водитель троллейбуса. Он рассказал полицейским, что его избили двое пассажиров из-за того, что он отказался высадить их в неположенном месте. В данный момент по факту избиения проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Молодые люди объявлены в розыск, устанавливаются личности все участников конфликта.

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в сети была опубликована видеозапись с самим моментом нападения. На кадрах, снятых внутренней камерой видеонаблюдения, видно, как два молодых человека подходят к кабине водителя, открывают дверь и набрасываются на мужчину с кулаками. 

 

Источник: www.livekuban.ru



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