Стала известна причина нападения на водителя краснодарского троллейбуса

Напомним, двое неизвестных напали на водителя общественного транспорта и сбежали через форточку.



Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе УМВД России по Краснодару, в полицию обратился водитель троллейбуса. Он рассказал полицейским, что его избили двое пассажиров из-за того, что он отказался высадить их в неположенном месте. В данный момент по факту избиения проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Молодые люди объявлены в розыск, устанавливаются личности все участников конфликта.



Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в сети была опубликована видеозапись с самим моментом нападения. На кадрах, снятых внутренней камерой видеонаблюдения, видно, как два молодых человека подходят к кабине водителя, открывают дверь и набрасываются на мужчину с кулаками.

Источник: www.livekuban.ru