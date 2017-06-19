Девушку приковали наручниками к дорожному знаку в центре Краснодара
Только так дебоширку смогли утихомирить.
События разворачивались возле развлекательного заведения по улице Красноармейской. Как рассказал «Живой Кубани» очевидец Ярослав М., нетрезвая девушка устроила настоящее шоу на глазах у десятка людей. Дама была агрессивна: кричала, лезла драться к прохожим. На место происшествия прибыли ЧОПовцы. К этому моменту девушка поранила руки и разулась. Босую, всю в крови, ее приковали наручниками к дорожному знаку, вызвали «скорую» и полицию.
Воинственная гражданка продолжала кричать оскорбления в адрес собравшихся «зевак». По словам очевидцев, дама явно находилась в стоянии опьянения, а вот наркотическое оно было или алкогольное - не известно.
Источник: www.livekuban.ru
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