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Девушку приковали наручниками к дорожному знаку в центре Краснодара

19-06-2017, 09:29

Только так дебоширку смогли утихомирить.

 

Девушку приковали наручниками к дорожному знаку в центре Краснодара


События разворачивались возле развлекательного заведения по улице Красноармейской. Как рассказал «Живой Кубани» очевидец Ярослав М., нетрезвая девушка устроила настоящее шоу на глазах у десятка людей. Дама была агрессивна: кричала, лезла драться к прохожим. На место происшествия прибыли ЧОПовцы. К этому моменту девушка поранила руки и разулась. Босую, всю в крови, ее приковали наручниками к дорожному знаку, вызвали «скорую» и полицию.

Воинственная гражданка продолжала кричать оскорбления в адрес собравшихся «зевак». По словам очевидцев, дама явно находилась в стоянии опьянения, а вот наркотическое оно было или алкогольное - не известно.

 

Источник: www.livekuban.ru



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