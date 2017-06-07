Целующихся парней сняли на видео в центре города
Целующиеся мужчины в страстных объятиях развеселили горожан.
Ролик опубликован на видеохостинге «Ютьюб».
Парни присели на лавочку на улице Пушкинской и принялись ласкать друг друга, пишет Privet-Rostov.ru.
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