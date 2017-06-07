Регистрация
Важные темы
» » Целующихся парней сняли на видео в центре города


Целующихся парней сняли на видео в центре города

7-06-2017, 21:20

Целующиеся мужчины в страстных объятиях развеселили горожан.

 

 

Ролик опубликован на видеохостинге «Ютьюб».

Парни присели на лавочку на улице Пушкинской и принялись ласкать друг друга, пишет Privet-Rostov.ru.

Видео 18+.



Прочитали - 153
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Полуголая женщина загорала в центрегорода

Полуголая женщина загорала в центрегорода

Город
Водитель BMW намеренно сбил пешехода и провез его на капоте. Видео

Водитель BMW намеренно сбил пешехода и провез его на капоте. Видео

События
Линчевание мужчины со смертельным исходом показали в шоу Первого канала. Видео

Линчевание мужчины со смертельным исходом показали в шоу Первого

Главное
Дельфины из Черного моря приплыли в реку на юге России. Видео

Дельфины из Черного моря приплыли в реку на юге России. Видео

События
Голый «любовник» утром под дождём прошел по улицам города

Голый «любовник» утром под дождём прошел по улицам города

Общество
Мужчине оторвало руку в результате взрыва у школы. Подробности

Мужчине оторвало руку в результате взрыва у школы. Подробности

Главное
Жуткий удар по коту шокировал горожан

Жуткий удар по коту шокировал горожан

События
Ящерица научилась приветствовать хозяина лапой

Ящерица научилась приветствовать хозяина лапой

---
Живая мышь в хинкали в гипермаркете порадовала покупателей. Видео

Живая мышь в хинкали в гипермаркете порадовала покупателей. Видео

События
В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают квартиры своих жертв

В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают

Город
ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

Происшествия
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Главное
ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

ВИДЕО: Водитель иномарки устроил жесткое ДТП в центре Краснодара

Транспорт
Вэйп взорвался в кармане у мужчины. Видео

Вэйп взорвался в кармане у мужчины. Видео

События
Женщину с гангреной оставили умирать у входа сочинской больницы

Женщину с гангреной оставили умирать у входа сочинской больницы

Сочи
В Краснодаре, зацепившись за гвоздь «пятой точкой», студент сломал лавочку

В Краснодаре, зацепившись за гвоздь «пятой точкой», студент сломал

Происшествия
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. Видео

Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. Видео

Главное
Кошка «усыновила» брошенного детёныша обезьяны. Фото. Видео

Кошка «усыновила» брошенного детёныша обезьяны. Фото. Видео

События
Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящее на видео

Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящее

Криминал
Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. Видео

Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. Видео

Общество
Обидчивый хомяк покорил интернет-пользователей. Видео

Обидчивый хомяк покорил интернет-пользователей. Видео

События
Парочка занялась сексом на улице у всех на глазах. Видео (18+)

Парочка занялась сексом на улице у всех на глазах. Видео (18+)

Главное
Онанист в медицинской маске пугает горожан. Видео

Онанист в медицинской маске пугает горожан. Видео

Криминал
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. Фото

Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. Фото

Город
На Украине оркестр Нацгвардии с танцами исполнил хит про лабутены. Видео

На Украине оркестр Нацгвардии с танцами исполнил хит про лабутены.

События
Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. Видео

Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. Видео

Главное
Две полураздетые девушки устроили танцы на дороге под дождем. Фото

Две полураздетые девушки устроили танцы на дороге под дождем. Фото

События
Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-Дону

Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-Дону

Главное
В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-Дону

В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-Дону

Главное
Студенты сняли пародию на нашумевшие «Лабутены». Видео

Студенты сняли пародию на нашумевшие «Лабутены». Видео

События
Студентки жестоко расправились с однокурсницей в общежитии

Студентки жестоко расправились с однокурсницей в общежитии

Криминал
В парке задержаны двое голых парней

В парке задержаны двое голых парней

Происшествия
Серия терактов в Париже: погибли 150 человек. ФОТО и ВИДЕО

Серия терактов в Париже: погибли 150 человек. ФОТО и ВИДЕО

Происшествия
Деньги решают всё: внук миллиардера проверил на прочность женскую дружбу

Деньги решают всё: внук миллиардера проверил на прочность женскую

События

"Деньги решают все": внук миллиардера устроил очередную провокацию

Главное
Бесшабашный поступок прославил новокузнечан на всю Россию (фото) (видео)

Бесшабашный поступок прославил новокузнечан на всю Россию (фото)

События
Парни на внедорожнике разобрались с велосипедистом на тротуаре (фото) (видео)

Парни на внедорожнике разобрались с велосипедистом на тротуаре (фото)

Происшествия
Голая сибирячка упала с пятого этажа, спускаясь на простынях (видео)

Голая сибирячка упала с пятого этажа, спускаясь на простынях (видео)

Происшествия
В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-Дону

В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-Дону

Криминал
1 апреля в центре Краснодара ограничат движение транспорта

1 апреля в центре Краснодара ограничат движение транспорта

Спорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+