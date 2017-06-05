В Краснодаре полиция проверила сообщение местного жителя о высадке инопланетян
В Краснодаре полиция проверила сообщение местного жителя о высадке в городе инопланетян.
О космическом корабле правоохранителям сообщил житель поселка Водники. По словам мужчины, пришельцев было семеро. У заявителя не было никаких признаков алкогольного или наркотического опьянения. По закону представители полиции обязаны принимать у граждан заявления любого характера.
Мужчина показал участковому место, где высадились пришельцы. При осмотре местности никаких признаков произошедшего полицейские не обнаружили. По факту обращения проведут проверку и ответят заявителю в письменной форме, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.
Источник: news.mail.ru
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