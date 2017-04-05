Столкнулись поезд «Москва-Брест» и электричка: видео из вагона

Накануне недалеко от Белорусского вокзала в Москве столкнулись поезд, следовавший в Брест и электричка, об этом сообщает «Рен-Тв».

По данным телеканала, происшествие произошло 8 апреля на перегоне Фили — Кунцево-1. В результате столкновения пострадали более 30 человек. Госпитализация потребовалась 12 пассажирам, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии стало экстренное торможение электрички из-за человека, появившегося на путях. От удара с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички.

Озвучена причина столкновения поезда с электричкой на западе Москвы.

По словам источника, столкновение железнодорожных составов произошло из-за того, что машинист электрички пытался предотвратить наезд на человека, переходившего пути в неположенном месте и поэтому прибег к экстренному торможению.

В это время за электричкой на минимальном расстоянии следовал пассажирский поезд Москва – Брест, машинист которого тоже применил экстренное торможение. Из-за недостаточного расстояния между составами предотвратить столкновение не удалось.

"По предварительной информации, столкновение произошло из-за экстренного торможения, совершенного машинистом из-за пассажира на путях", – рассказали в пресс-службе МЧС.

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