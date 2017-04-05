Стали известны жертвы массового ДТП в пригороде Краснодара. Видео

На трассе столкнулись пять легковушек и КамАЗ.





Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», страшная авария произошла накануне, в 14:35, на трассе Краснодар-Новороссийск.



В Тахтамукайском районе Адыгеи столкнулись несколько легковушек и один большегруз. От удара один из автомобилей перевернулся. По данным пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея, в аварии погибла жительница Краснодара 1940 года рождения. Также серьезно пострадала 14-летняя жительница краевого центра.



По одной из версий, причиной ДТП могла стать низкая видимость из-за густого дыма в полях.

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Источник: www.livekuban.ru