Школьница впала в кому после укола
Девятилетняя девочка впала в кому после того, как ей поставили укол в больнице.
Инцидент произошёл 30 марта в детской городской клинической больнице № 3 в Омске. Школьница находилась на лечении в отделении нефрологии.
По предварительным данным, врач поставил ребёнку укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции, в результате чего у 9-летней девочки началась сильная аллергическая реакция, — сообщает пресс-служба СУ СК по Омской области.
Сотрудники ведомства проводят по данному факту проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося, оценить адекватность проводимого лечения и дать правовую оценку действиям медицинских работников.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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