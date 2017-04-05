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Школьница впала в кому после укола

5-04-2017, 08:50

Девятилетняя девочка впала в кому после того, как ей поставили укол в больнице.

 

 

Инцидент произошёл 30 марта в детской городской клинической больнице № 3 в Омске. Школьница находилась на лечении в отделении нефрологии.

По предварительным данным, врач поставил ребёнку укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции, в результате чего у 9-летней девочки началась сильная аллергическая реакция, — сообщает пресс-служба СУ СК по Омской области.

Сотрудники ведомства проводят по данному факту проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося, оценить адекватность проводимого лечения и дать правовую оценку действиям медицинских работников.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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