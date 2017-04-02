ВИДЕО: Парень с девушкой разбились на мотоцикле

Авария произошла в пригороде Краснодара.

Как стало известно «Живой Кубани», накануне, в районе поселка Энем попали в ДТП мотоциклист и его пассажирка. На трассе «Краснодар-Новороссийск» Yamaha влетела в фуру.

На месте аварии образовалась пробка.

По свидетельству очевидцев, молодой человек, управлявший мото, и его спутница получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Как сообщала ранее «Живая Кубань», семейная пара мотоциклистов разбилась в результате аварии с КамАЗом.

Источник: www.livekuban.ru