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Известный тренер по самбо погиб в жутком ДТП на трассе Краснодар – Майкоп

22-03-2017, 22:37

В аварии скончались председатель судейской коллегии ЮФО по самбо Хамид Хапай и его жена.

 

Известный тренер по самбо погиб в жутком ДТП на трассе Краснодар – Майкоп

 

Как стало известно «Живой Кубани», 24-летняя жительница Майкопа управляла автомобилем Hyundai Solaris. По информации пресс-службе МВД по РА, водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В следующий момент легковушка врезалась во внедорожник. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду искореженного металла. 

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо, в результате аварии погибли председатель судейской коллегии ЮФО по самбо Хапай и его супруга. Всероссийская федерация самбо выразила глубокие соболезнования по поводу смерти известного в России и Республике Адыгея тренера.



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