СМИ сообщили о «странных действиях» экипажа при катастрофе Ту-154 в Сочи
Самолет Ту-154 Минобороны, летевший из Сочи в Сирию, разбился в результате попытки пилота посадить лайнер на воду, пишет www.yugopolis.ru
К такому выводу пришла комиссия, расследовавшая причины катастрофы.
Как сообщает РБК со ссылкой на публикацию в газете "Коммерсант", изучение параметрического самописца и 3D моделирование полета Ту-154, разбившегося после вылета из Адлера, показало, что самолет не падал в море, как предполагалось ранее. Машина не теряла скорость, не входила в штопор, полет проходил в штатном режиме.
Изучение данных о полете показало, что после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час. После этого командир экипажа Роман Волков по неизвестной причине перевел самолет в режим посадки. Машина 10 секунд снижалась под контролем управляющего летчика, а затем ударилась об воду и развалилась.
По одной из версий, причиной странного поведения летчика могла стать дезориентация в пространстве. Проигнорировав показания приборов, Волков мог довериться физиологическим ощущениям и ориентироваться по звездам, которые были как сверху, так и снизу — в виде отражений на поверхности воды. Возникшая же при ускорении перегрузка могла вызвать у него иллюзию набора высоты, в то время как самолет плавно снижался.
Случившееся эксперты объясняют не ошибкой Волкова, а стечением обстоятельств. Как выяснилось, летчики устали из-за того, что им пришлось вместо Моздока садиться в Адлере и лететь ночью, хотя полет планировался в дневное время суток.
Военные пытаются разобраться, что вызвало стрессовое состояние командира экипажа. По данным издания, специалисты изъяли в медицинских учреждениях все его документы и результаты психологических тестирований.
При этом в Министерстве обороны до сих пор отказывались говорить о возможной ошибке пилота, указывая, что подготовка Волкова полностью соответствовала всем требованиям.
Ранее "Югополис" сообщал о том, что независимый эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов высказал свою версию авиакатастрофы. Он заявил о вероятности взрыва на борту Ту-154, упавшего в море около Сочи. Сделано это на основе анализа фотографий: по мнению Антипова, изменение окраски и изгиб частей фюзеляжа свидетельствует, что в багажном отсеке справа произошел взрыв. По официальным данным, версия теракта исключена. Окончательные данные расследования не представлены: по данным СМИ, у экспертов возникли сложности с расшифровкой данных бортовых самописцев из-за их устаревшей конструкции
Принадлежавший Минобороны самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. Лайнер направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
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