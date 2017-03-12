Регистрация
Важные темы
» » СМИ сообщили о «странных действиях» экипажа при катастрофе Ту-154 в Сочи


СМИ сообщили о «странных действиях» экипажа при катастрофе Ту-154 в Сочи

Вчера, 22:07

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший из Сочи в Сирию, разбился в результате попытки пилота посадить лайнер на воду, пишет www.yugopolis.ru

 

 

К такому выводу пришла комиссия, расследовавшая причины катастрофы.

Как сообщает РБК со ссылкой на публикацию в газете "Коммерсант", изучение параметрического самописца и 3D моделирование полета Ту-154, разбившегося после вылета из Адлера, показало, что самолет не падал в море, как предполагалось ранее. Машина не теряла скорость, не входила в штопор, полет проходил в штатном режиме.

Изучение данных о полете показало, что после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час. После этого командир экипажа Роман Волков по неизвестной причине перевел самолет в режим посадки. Машина 10 секунд снижалась под контролем управляющего летчика, а затем ударилась об воду и развалилась.

По одной из версий, причиной странного поведения летчика могла стать дезориентация в пространстве. Проигнорировав показания приборов, Волков мог довериться физиологическим ощущениям и ориентироваться по звездам, которые были как сверху, так и снизу — в виде отражений на поверхности воды. Возникшая же при ускорении перегрузка могла вызвать у него иллюзию набора высоты, в то время как самолет плавно снижался.

Случившееся эксперты объясняют не ошибкой Волкова, а стечением обстоятельств. Как выяснилось, летчики устали из-за того, что им пришлось вместо Моздока садиться в Адлере и лететь ночью, хотя полет планировался в дневное время суток.

Военные пытаются разобраться, что вызвало стрессовое состояние командира экипажа. По данным издания, специалисты изъяли в медицинских учреждениях все его документы и результаты психологических тестирований.

При этом в Министерстве обороны до сих пор отказывались говорить о возможной ошибке пилота, указывая, что подготовка Волкова полностью соответствовала всем требованиям.

Ранее "Югополис" сообщал о том, что независимый эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов высказал свою версию авиакатастрофы. Он заявил о вероятности взрыва на борту Ту-154, упавшего в море около Сочи. Сделано это на основе анализа фотографий: по мнению Антипова, изменение окраски и изгиб частей фюзеляжа свидетельствует, что в багажном отсеке справа произошел взрыв. По официальным данным, версия теракта исключена. Окончательные данные расследования не представлены: по данным СМИ, у экспертов возникли сложности с расшифровкой данных бортовых самописцев из-за их устаревшей конструкции

Принадлежавший Минобороны самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. Лайнер направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.



Прочитали - 21
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Названа единственная причина катастрофы ТУ-154

Названа единственная причина катастрофы ТУ-154

Город
На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

Сочи
Минобороны опровергло сообщения о причинах крушения Ту-154

Минобороны опровергло сообщения о причинах крушения Ту-154

Общество
Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи

Свидетель рассказал о падении Ту-154 в Сочи

События
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154,

Главное
Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Главное
Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара

Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара

Транспорт
В Краснодаре самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

В Краснодаре самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

Город
В Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия ребенка

В Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия

Транспорт
Американская ракета сбила российский вертолет. Видео

Американская ракета сбила российский вертолет. Видео

Происшествия
Стали известны причины неисправности рейса Краснодар – Тунис

Стали известны причины неисправности рейса Краснодар – Тунис

Происшествия
Упавший на Кубани самолет исчез с места ЧП

Упавший на Кубани самолет исчез с места ЧП

Город
В Египте был захвачен пассажирский самолёт

В Египте был захвачен пассажирский самолёт

Происшествия
Причиной авиакатастрофы в Ростове мог стать конфликт между пилотами

Причиной авиакатастрофы в Ростове мог стать конфликт между пилотами

Общество
Стали известны последние слова пилотов за секунды до крушения «Боинга»

Стали известны последние слова пилотов за секунды до крушения «Боинга»

Главное
Стали известны новые подробности крушения «Боинга» в Ростове

Стали известны новые подробности крушения «Боинга» в Ростове

Происшествия
Мы попрощались с жизнью: «Эксклюзивное интервью пассажирки самолета, в роковую ночь приземлившегося в Краснодаре»

Мы попрощались с жизнью: «Эксклюзивное интервью пассажирки самолета,

События
Россияне отказываются от полетов в Дубай после крушения Boeing 737-800

Россияне отказываются от полетов в Дубай после крушения Boeing 737-800

Общество
Погибшая в авиакатастрофе Олеся Караванцева работала в Краснодарской филармонии

Погибшая в авиакатастрофе Олеся Караванцева работала в Краснодарской

---
Боинг в Ростове сдуло мощнейшим ветром

Боинг в Ростове сдуло мощнейшим ветром

Происшествия
При падении Боинга в Ростове было зафиксировано редкое природное явление

При падении Боинга в Ростове было зафиксировано редкое природное

Город
В Ростове разбился Боинг-737. Полный список погибших

В Ростове разбился Боинг-737. Полный список погибших

Происшествия
Пассажиры уцелевшего самолета благодарят пилотов за спасительную посадку в Краснодаре

Пассажиры уцелевшего самолета благодарят пилотов за спасительную

Общество
Семьи жертв ЧП с самолетом А321 должны будут вернуть страховые выплаты

Семьи жертв ЧП с самолетом А321 должны будут вернуть страховые выплаты

Город
Операция по спасению штурмана Су-24 продолжалась 12 часов

Операция по спасению штурмана Су-24 продолжалась 12 часов

Происшествия
Туроператоры аннулируют проданные туры в Турцию до Нового года

Туроператоры аннулируют проданные туры в Турцию до Нового года

Происшествия
Россия примет жесткие меры в отношении Турции

Россия примет жесткие меры в отношении Турции

Происшествия
Турция совершила очень серьезную ошибку, сбив самолет

Турция совершила очень серьезную ошибку, сбив самолет

Происшествия
Крушение российского самолета в Сирии: хронология событий (фото)

Крушение российского самолета в Сирии: хронология событий (фото)

Происшествия
Сирийские повстанцы сообщили о том, что оба пилота Су-24 погибли в воздухе

Сирийские повстанцы сообщили о том, что оба пилота Су-24 погибли в

Происшествия
Родственники жертв крушения Ту-154 над Черным морем попросили возобновить уголовное дело

Родственники жертв крушения Ту-154 над Черным морем попросили

Происшествия
Опубликован список стран, потенциально опасных для полетов

Опубликован список стран, потенциально опасных для полетов

Транспорт
В авиакатастрофе погибли уроженцы Кубани

В авиакатастрофе погибли уроженцы Кубани

Происшествия
Появились новые версии катастрофы в самолета А321 в Египте (ФОТО, ВИДЕО)

Появились новые версии катастрофы в самолета А321 в Египте (ФОТО,

Главное
В желудке мужчины укусившего авиапассажира был 1 кг наркотиков

В желудке мужчины укусившего авиапассажира был 1 кг наркотиков

Криминал
Два Boeing-737 из Минвод и Анапы едва не столкнулись в московском аэропорту

Два Boeing-737 из Минвод и Анапы едва не столкнулись в московском

Происшествия
Солдатами, отказавшимися ехать в Сирию, занялась ФСБ

Солдатами, отказавшимися ехать в Сирию, занялась ФСБ

Происшествия
Загадки Бермудского треугольника: ученые нашли ответ

Загадки Бермудского треугольника: ученые нашли ответ

Происшествия
По факту поломки «Боинга», направлявшегося в Краснодар, возбуждено уголовное дело

По факту поломки «Боинга», направлявшегося в Краснодар, возбуждено

Происшествия
Снимки обломков упавшего лайнера Germanwings появились в Сети

Снимки обломков упавшего лайнера Germanwings появились в Сети

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+