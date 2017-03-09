Появились подробности жесткого ДТП с мотоциклом в центре Краснодара

На перекрестке мото врезалось в иномарку.

Напомним, как сообщалось ранее, инцидент произошел накануне, 8 марта в 19:00. Как стало известно «Живой Кубани», жесткая авария случилась на перекрестке улиц Северная и Садовая. Как выяснилось, предполагаемым виновником ДТП оказался местный житель.

Водитель 1993 года рождения, управлявший «Ниссан», разворачивался в неположенном месте, и, также, не пропустил двигавшийся мотоцикл. В следующий момент мото «Хонда» врезался в пассажирскую дверь иномарки. Девушка, управлявшая мотоциклом, от удара перелетела через машину.

Как прокомментировал «Живой Кубани» начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко, в результате аварии мотоциклистка 1991 года рождения была доставлена в больницу с множественными переломами. Также в больницу попала пассажирка иномарки 1997 года рождения. Девушка получила серьезную травму головы.

Источник: www.livekuban.ru