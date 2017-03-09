Регистрация
Важные темы
» » Парень выпал с балкона 19-го этажа в Краснодаре


Парень выпал с балкона 19-го этажа в Краснодаре

9-03-2017, 14:23

Трагедия произошла 8 марта поздно вечером.

 

Парень выпал с балкона 19-го этажа в Краснодаре


В Краснодаре проводиться проверка по инциденту на улице Кубанской, вчера поздно вечером 23-летний молодой человек выпал с 19-этажа с балкона технического помещения дома.

- В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. - рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 246
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Двухлетняя девочка выжила, упав с пятого этажа в Новороссийске

Двухлетняя девочка выжила, упав с пятого этажа в Новороссийске

Происшествия
Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

Криминал
Женщина умерла на рабочем месте в Краснодаре

Женщина умерла на рабочем месте в Краснодаре

Происшествия
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Криминал
В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома

В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома

Происшествия
Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

Криминал
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Криминал
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице Кущевской

Происшествия
Кубанских медиков подозревают в смерти пациента

Кубанских медиков подозревают в смерти пациента

Криминал
Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в Краснодаре

Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в Краснодаре

Криминал
Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедии

Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедии

Происшествия
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Город
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Происшествия
Изуродованные трупы матери и дочери нашли в Сочи

Изуродованные трупы матери и дочери нашли в Сочи

Криминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
В Краснодаре водитель на иномарке насмерть задавил трехлетнюю девочку

В Краснодаре водитель на иномарке насмерть задавил трехлетнюю девочку

Главное
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

Город
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Криминал
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
На Кубани в результате ДТП погиб мотоциклист

На Кубани в результате ДТП погиб мотоциклист

Происшествия
Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажа

Парень хотел сделать сюрприз возлюбленной и упал с 12 этажа

Происшествия
В Апшеронском районе квадроциклист разбился, упав в пропасть

В Апшеронском районе квадроциклист разбился, упав в пропасть

Происшествия
Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Криминал
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Происшествия
На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

Происшествия
Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Происшествия
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

Происшествия
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбуждено уголовное дело

По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбуждено

Происшествия
Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Криминал
Из-за смерти женщины в трамвае остановилась работа электротранспорта

Из-за смерти женщины в трамвае остановилась работа электротранспорта

Транспорт
Сочинские полицейские попали под следствие за продажу наркотиков

Сочинские полицейские попали под следствие за продажу наркотиков

Криминал
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

Происшествия
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего психического расстройства

В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего

Происшествия
Школьник упал с 9 этажа и сам вернулся домой

Школьник упал с 9 этажа и сам вернулся домой

Город
В Краснодаре произошла резонансная авария, есть погибшие

В Краснодаре произошла резонансная авария, есть погибшие

Происшествия
В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушка

В Краснодаре с шестого этажа на крышу иномарки упала 22-летняя девушка

Происшествия
Солдат поймал выпавшую с 6-го этажа девочку

Солдат поймал выпавшую с 6-го этажа девочку

Происшествия
Житель Кубани во время пьяной ссоры выбросил из окна своего обидчика

Житель Кубани во время пьяной ссоры выбросил из окна своего обидчика

Происшествия
В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+