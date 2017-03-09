Парень выпал с балкона 19-го этажа в Краснодаре

Трагедия произошла 8 марта поздно вечером.



В Краснодаре проводиться проверка по инциденту на улице Кубанской, вчера поздно вечером 23-летний молодой человек выпал с 19-этажа с балкона технического помещения дома.



- В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. - рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru