Регистрация
Важные темы
» » В Краснодаре жена нашла мужа в петле


В Краснодаре жена нашла мужа в петле

6-03-2017, 20:37

Мужчина оставил предсмертную записку.

 

В Краснодаре жена нашла мужа в петле

 

Трагический инцидент произошел в краевой столице сегодня утром, на улице Каляева. Как стало известно «Живой Кубани», краснодарка нашла своего мужа 1982 года рождения во дворе, между гаражом и жилым домом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, во время осмотра тела, следов насильственной смерти не обнаружили. В вещах мужчины была найдена предсмертная записка. По данному факту проводится проверка.

- В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, - прокомментировал «Живой Кубани» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Палеев.

По некоторым данным, у мужчины были серьезные финансовые проблемы. 

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 210
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Руку младенца нашли в центре Краснодара

Руку младенца нашли в центре Краснодара

Криминал
Трупы матери и сына обнаружили в центре Краснодара

Трупы матери и сына обнаружили в центре Краснодара

Криминал
Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

Родители обнаружили сына мертвым в Краснодаре

Криминал
Женщина умерла на рабочем месте в Краснодаре

Женщина умерла на рабочем месте в Краснодаре

Происшествия
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви

Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви

Происшествия
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Криминал
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Криминал
В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

В ТРЦ «Галерея» разбилась женщина, упавшая с эскалатора

Происшествия
Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

Мужчина нашел своего сына в петле на Рождество в Кропоткине

Криминал
Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

Происшествия
В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы

В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы

Криминал
Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в Краснодаре

Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в Краснодаре

Криминал
Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Краснодаре

Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Краснодаре

Криминал
Грузчик нашел труп мужчины возле Колхозного рынка в Краснодаре

Грузчик нашел труп мужчины возле Колхозного рынка в Краснодаре

Происшествия
В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвой

В Краснодаре родители обнаружили свою 20-летнюю дочь мертвой

Происшествия
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Город
В краснодарской квартире нашли трупы двух студентов

В краснодарской квартире нашли трупы двух студентов

Криминал
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Происшествия
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парня

В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парня

Город
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчину

В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчину

Криминал
Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла записка

Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла записка

Криминал
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

Криминал
ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машин

ВИДЕО: В Краснодаре пьяный водитель протаранил восемь машин

Происшествия
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

Город
Дело по факту гибели подростка во время потопа в Краснодаре направлено в суд

Дело по факту гибели подростка во время потопа в Краснодаре

Происшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

Происшествия
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Криминал
В Краснодаре школьник утонул на глазах у друзей

В Краснодаре школьник утонул на глазах у друзей

Город
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Криминал
Житель Краснодара привез на чужой машине в больницу два трупа

Житель Краснодара привез на чужой машине в больницу два трупа

Криминал
Житель Кубани разбил полицейскому лицо наручниками

Житель Кубани разбил полицейскому лицо наручниками

Криминал
В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчина

В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчина

Происшествия
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

Происшествия
В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВС

В Ейске подозреваемый покончил с собой в камере ИВС

Криминал
В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего психического расстройства

В Краснодаре женщина сбросилась с балкона высотки из-за своего

Происшествия
Под Краснодаром нашли повешенного на дереве мужчину

Под Краснодаром нашли повешенного на дереве мужчину

Криминал
Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой области

Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой области

Происшествия
В Краснодаре возле школы нашли труп мужчины

В Краснодаре возле школы нашли труп мужчины

Криминал
Мужчина застрелил возлюбленную и себя

Мужчина застрелил возлюбленную и себя

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+