В Краснодаре жена нашла мужа в петле

Мужчина оставил предсмертную записку.

Трагический инцидент произошел в краевой столице сегодня утром, на улице Каляева. Как стало известно «Живой Кубани», краснодарка нашла своего мужа 1982 года рождения во дворе, между гаражом и жилым домом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, во время осмотра тела, следов насильственной смерти не обнаружили. В вещах мужчины была найдена предсмертная записка. По данному факту проводится проверка.

- В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, - прокомментировал «Живой Кубани» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Палеев.

По некоторым данным, у мужчины были серьезные финансовые проблемы.

Источник: www.livekuban.ru