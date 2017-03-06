В Краснодаре жена нашла мужа в петле
Мужчина оставил предсмертную записку.
Трагический инцидент произошел в краевой столице сегодня утром, на улице Каляева. Как стало известно «Живой Кубани», краснодарка нашла своего мужа 1982 года рождения во дворе, между гаражом и жилым домом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, во время осмотра тела, следов насильственной смерти не обнаружили. В вещах мужчины была найдена предсмертная записка. По данному факту проводится проверка.
- В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, - прокомментировал «Живой Кубани» следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Палеев.
По некоторым данным, у мужчины были серьезные финансовые проблемы.
Источник: www.livekuban.ru
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