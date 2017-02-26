ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецов

В сообществе социальной сети жители Ростова пишут о вандалах на кладбище.

Автор сообщает, что накануне, 26 февраля он посетил почивших родителей на Северном кладбище. Он пишет, что на сотнях оградок были сбиты вставки из цветных металлов. И это творится на всех кварталах кладбища. Отмечается, что там творится полный разгром.

Было видно по всему, что ломали совсем недавно, а масштабы колоссальные — легковым автомобилем и не вывезти. Ростовчанин написал заявление в полицию.

В полиции кстати, рассказали, что вандалы даже делают подкопы под цыганские могилы, вытаскивают мертвецов и снимают всё золото, даже не гнушаются зубами.

Одного из злоумышленников поймали сами цыгане, после чего хотели казнить его прямо на месте. Благо, полиция, сидевшая тоже в засаде, подоспела вовремя и спасла мошенника от линчевания, сообщает Privet-Rostov.ru

"Куда катится мир", - комментируют жители Ростова.