Пассажирка иномарки разбилась насмерть в Краснодаре
Hyundai Solaris врезался в столб.
Страшная авария произошла на улице Индустриальной. По предварительной информации, 23-летняя девушка за рулем иномарки потерла управление авто. Машина на полном ходу врезалась в дерево.
Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю, удар был настолько мощным, что пассажирка легковушки погибла мгновенно. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.
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