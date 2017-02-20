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Пассажирка иномарки разбилась насмерть в Краснодаре

Вчера, 23:57

Hyundai Solaris врезался в столб.

 

Пассажирка иномарки разбилась насмерть в Краснодаре

 

Страшная авария произошла на улице Индустриальной. По предварительной информации, 23-летняя девушка за рулем иномарки потерла управление авто. Машина на полном ходу врезалась в дерево. 

Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю, удар был настолько мощным, что пассажирка легковушки погибла мгновенно. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.



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