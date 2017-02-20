Мужчина пропал без вести по дороге в Краснодарский край

Алексей Якубенко ехал на Кубань из Сургута.

Сообщение об исчезновении мужчины 1991 года рождения опубликовали в социальных сетях волонтеры. Выяснилось, что Алексей Александрович уехал из дома 20 февраля 2017 года. Далее связь с молодым человеком оборвалась.

Приметы: рост 168 см, полного телосложения, глаза голубые, волосы русые. Был одет в темную куртку, черную шапку и синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем без вести просьба обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или в ближайшее отделение полиции.

Источник: www.livekuban.ru