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Двухлетняя девочка выжила, упав с пятого этажа в Новороссийске

Вчера, 22:22

Несчастный случай произошел 17 февраля.

 

Двухлетняя девочка выжила, упав с пятого этажа в Новороссийске

 

Как сообщили «Живой Кубани» источники в экстренных службах, ребенок находился на балконе пятого этажа на улице Толстого. По предварительной версии, мама малышки отвлеклась всего на несколько секунд и ребенок в этот момент выпал с балкона. Мать девочки, услышав крики на улице, выбежала из подъезда и обнаружила дочь на асфальте. Женщина сразу же вызвала «скорую». 

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что двухлетний ребенок живет в неполной семье. Все подробности установят правоохранители.

Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», в Новороссийске 3-летний ребенок выпал из окна.

 

Источник: www.livekuban.ru



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