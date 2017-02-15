Двухлетняя девочка выжила, упав с пятого этажа в Новороссийске

Несчастный случай произошел 17 февраля.

Как сообщили «Живой Кубани» источники в экстренных службах, ребенок находился на балконе пятого этажа на улице Толстого. По предварительной версии, мама малышки отвлеклась всего на несколько секунд и ребенок в этот момент выпал с балкона. Мать девочки, услышав крики на улице, выбежала из подъезда и обнаружила дочь на асфальте. Женщина сразу же вызвала «скорую».

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что двухлетний ребенок живет в неполной семье. Все подробности установят правоохранители.

Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», в Новороссийске 3-летний ребенок выпал из окна.

Источник: www.livekuban.ru