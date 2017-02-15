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На Кубани спасли школьницу от самоубийства

15-02-2017, 23:30

Девочка хотела свести счеты с жизнью из-за конфликтов в семье.

 

На Кубани спасли школьницу от самоубийства

 

Как сообщили «Живой Кубани» источники в экстренных службах, инцидент произошел в станице Каневской. По предварительной информации, ученица девятого класса местной школы нанесла себе серьезную травму. Родственники срочно вызвали девочке «скорую». По некоторым данным причиной случившегося мог стать конфликт подростка с ее сестрой. Сообщается, что в настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю оперативно прокомментировать данное происшествие не смогли.

Напомним, в Гулькевичском районе полицейский отговорил мужчину от совершения самоубийства.



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