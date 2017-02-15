На Кубани спасли школьницу от самоубийства

Девочка хотела свести счеты с жизнью из-за конфликтов в семье.

Как сообщили «Живой Кубани» источники в экстренных службах, инцидент произошел в станице Каневской. По предварительной информации, ученица девятого класса местной школы нанесла себе серьезную травму. Родственники срочно вызвали девочке «скорую». По некоторым данным причиной случившегося мог стать конфликт подростка с ее сестрой. Сообщается, что в настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю оперативно прокомментировать данное происшествие не смогли.

Напомним, в Гулькевичском районе полицейский отговорил мужчину от совершения самоубийства.