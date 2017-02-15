В Сочи ловили людей, выпрыгивающих из окон
На территории санатория провели учения спасатели и пожарные МЧС.
Как стало известно «Живой Кубани», тренировка по ликвидации условного пожара в многоэтажном здании прошла сегодня, 15 февраля.
По сценарию, специалисты обследовали здание ОЗК «Спутник», локализовали и ликвидировали очаг возгорания, эвакуировали людей с применением различных технологий спасения. Так, условных жертв спасали, спуская по пожарной колеснице (пожарного коленчатого подъемника), а также люди выпригивали на специальный батут (прыжково-спасательного устройства «куб жизни»).
Далее по сценарию медик ЮРПСО МЧС России оказал условную первую помощь, нуждающимся и передал их врачам «скорой».
- В тренировке были задействованы спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда и Службы спасения г. Сочи, сотрудники пожарных частей, врачи Скорой помощи и специалисты ОЗК «Спутник», - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Источник: www.livekuban.ru
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