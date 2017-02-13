Регистрация
Важные темы
» » Малыша в одних ползунках забыли на морозе


Малыша в одних ползунках забыли на морозе

13-02-2017, 11:26

Мальчик на "скорой" с тяжёлым обморожением был доставлен в реанимацию.

 

 

В Ростове очевидцы нашли на улице малыша, который буквально полз по тротуару. Горожане тут же позвонили в полицию, а также вызвали скорую, чтобы ребенка срочно госпитализировали.

Сообщается, что младенец очень сильно замёрз, пишет Live.

Полицейские выясняют, где в этот момент находились родители мальчика и как совершенно раздетый младенец попал на мороз. По словам источника, малыша с сильным обморожением и без одежды доставили в реанимацию городской больницы.

Мальчик в реанимационном отделении провёл всю ночь. Кстати, на теле ребенка зафиксированы множественные синяки и ссадины, сообщает Privet-Rostov.ru



Прочитали - 110
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша

Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша

События
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Главное
В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка

В Армавире мужчина пытался зарезать на улице ребенка

Криминал
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына

Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого

Происшествия
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность ребенка

Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность

Общество
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводке

Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводке

Общество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Главное
В Краснодаре иномарка сбила женщину с младенцем на руках

В Краснодаре иномарка сбила женщину с младенцем на руках

Происшествия
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Здоровье
Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной части мозга

Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной части

Инфраструктура
Мать утопила новорожденного ребенка из-за нищеты

Мать утопила новорожденного ребенка из-за нищеты

Криминал
Кошка «усыновила» брошенного детёныша обезьяны. Фото. Видео

Кошка «усыновила» брошенного детёныша обезьяны. Фото. Видео

События
Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Происшествия
Женщина весом в 272 кг родила 18-килограммового ребёнка

Женщина весом в 272 кг родила 18-килограммового ребёнка

Здоровье
Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарском троллейбусе

Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарском

Транспорт
В Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия ребенка

В Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия

Транспорт
В Краснодаре пьяный лихач протаранил остановку общественного транспорта

В Краснодаре пьяный лихач протаранил остановку общественного

Происшествия
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёл

Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёл

Общество
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

Происшествия
«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. Фото

«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. Фото

События
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видео

Происшествия
Двухгодовый мальчик может лишиться зрения и даже жизни из-за болезни

Двухгодовый мальчик может лишиться зрения и даже жизни из-за болезни

Общество
Для убийцы 7-летнего мальчика требуют смертную казнь

Для убийцы 7-летнего мальчика требуют смертную казнь

Криминал
53-летний мужчина впал в кому после секса

53-летний мужчина впал в кому после секса

Главное
Россиянин избил и выбросил из окна маленького сына

Россиянин избил и выбросил из окна маленького сына

Криминал
Мужчина разбил бутылку об голову полицейского, не подпуская его к трупу

Мужчина разбил бутылку об голову полицейского, не подпуская его к

Происшествия
Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачей

Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачей

Главное
Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Происшествия
Школьника до полусмерти избили мать с сестрой

Школьника до полусмерти избили мать с сестрой

Происшествия
Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановке

Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановке

Главное
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сына

Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сына

Криминал
Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Происшествия
Из-за глупости матери выпавший на дорогу младенец чуть не попал под колеса

Из-за глупости матери выпавший на дорогу младенец чуть не попал под

Происшествия
Младенец, которого родила 11-летняя девочка от отца, умер

Младенец, которого родила 11-летняя девочка от отца, умер

Главное
Шокирующее видео подготовки ребенка-боевика ИГ попало в Интернет (видео)

Шокирующее видео подготовки ребенка-боевика ИГ попало в Интернет

Криминал
Ребенок ходит по откосу окна на 8-м этаже. Шокирующее видео

Ребенок ходит по откосу окна на 8-м этаже. Шокирующее видео

Происшествия
В Староминском районе трехлетний мальчик попал под косилку трактора

В Староминском районе трехлетний мальчик попал под косилку трактора

Происшествия
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянии

Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянии

Происшествия
Врачи выгнали 78-летнего дедушку из больницы: он скончался в отделе полиции

Врачи выгнали 78-летнего дедушку из больницы: он скончался в отделе

Происшествия
Младенец ожил через 8 дней после похорон

Младенец ожил через 8 дней после похорон

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+