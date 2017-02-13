Малыша в одних ползунках забыли на морозе

Мальчик на "скорой" с тяжёлым обморожением был доставлен в реанимацию.

В Ростове очевидцы нашли на улице малыша, который буквально полз по тротуару. Горожане тут же позвонили в полицию, а также вызвали скорую, чтобы ребенка срочно госпитализировали.

Сообщается, что младенец очень сильно замёрз, пишет Live.

Полицейские выясняют, где в этот момент находились родители мальчика и как совершенно раздетый младенец попал на мороз. По словам источника, малыша с сильным обморожением и без одежды доставили в реанимацию городской больницы.

Мальчик в реанимационном отделении провёл всю ночь. Кстати, на теле ребенка зафиксированы множественные синяки и ссадины, сообщает Privet-Rostov.ru