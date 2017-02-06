Фура на полном ходу врезалась в дерево в Кущевском районе

В ДТП пострадали два человека.

Как стало известно «Живой Кубани», авария произошла 7 февраля около пяти часов утра на трассе «Кущевская-Кугоейская-Сиротино».

По предварительным данным, 47-летний водитель МАЗ 54323 с полуприцепом превысил скоростной режим. Многотонное авто потеряло управление и вылетело с трассы. Скатившись в кювет фура врезалась в дерево. Как сообщили «Живой Кубани» в отделе пропаганды УГИБДД РФ Краснодарского края, водитель большегруза и его 40-летний пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: www.livekuban.ru