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Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили

Сегодня, 14:14

Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается. 

 


Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев. 

- Это очень красиво звучит - идея с тараном, - приводит «Интерфакс» слова Андрея Исаева. - Но наша задача - добиться решения вопроса спасения человеческой жизни.По словам Исаева, от того, что автомобиль скорой протаранит автомобиль, не факт, что медики окажут человеку необходимую помощь. Парламентарий напомнил, что законопроект о наказании не пропускающих машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили водителей внесен в Госдуму 27 января. 

- В пятницу вечером ряд наших коллег внесли законопроект, который устанавливает очень серьезную ответственность за препятствование проезду скорой помощи, пожарной машины и полиции. Ответственность достаточно серьезная, - цитирует издание Андрея Исаева. - Уголовная ответственность, и в случае, если это повлекло тяжкие последствия - конфискация транспортного средства.



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