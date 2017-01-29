Машинам скорой помощи запретили таранить мешающие автомобили
Во внесенном в Госдуму законопроекте эта инициатива не предусматривается.
Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.
- Это очень красиво звучит - идея с тараном, - приводит «Интерфакс» слова Андрея Исаева. - Но наша задача - добиться решения вопроса спасения человеческой жизни.По словам Исаева, от того, что автомобиль скорой протаранит автомобиль, не факт, что медики окажут человеку необходимую помощь. Парламентарий напомнил, что законопроект о наказании не пропускающих машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили водителей внесен в Госдуму 27 января.
- В пятницу вечером ряд наших коллег внесли законопроект, который устанавливает очень серьезную ответственность за препятствование проезду скорой помощи, пожарной машины и полиции. Ответственность достаточно серьезная, - цитирует издание Андрея Исаева. - Уголовная ответственность, и в случае, если это повлекло тяжкие последствия - конфискация транспортного средства.
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