К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты

По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.



По предварительным данным, 21 января мальчик играл на улице в поселке Молодежном Белореченского района и промочил обувь, после чего пошел домой, однако домой ребёнок не вернулся.



В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.



- К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтёры. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.



Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в Белореченском районе пропал 10-летний мальчик. В поисках задействовано около 80 человек.