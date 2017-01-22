Регистрация
Важные темы
» » К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты


К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты

22-01-2017, 22:18

По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.

 

К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты


По предварительным данным, 21 января мальчик играл на улице в поселке Молодежном Белореченского района и промочил обувь, после чего пошел домой, однако домой ребёнок не вернулся. 

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. 

- К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтёры. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в Белореченском районе пропал 10-летний мальчик. В поисках задействовано около 80 человек.



Прочитали - 124
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Криминал
В больнице скончался второй пострадавший горевшего интерната в Выселковском районе

В больнице скончался второй пострадавший горевшего интерната в

Происшествия
В Северском районе педофил домогался восьмилетнего мальчика

В Северском районе педофил домогался восьмилетнего мальчика

Криминал
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

Город
Дело по факту гибели подростка во время потопа в Краснодаре направлено в суд

Дело по факту гибели подростка во время потопа в Краснодаре

Происшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

Происшествия
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
Кавказская овчарка загрызла годовалую девочку

Кавказская овчарка загрызла годовалую девочку

Происшествия
Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Шаровая молния убила мальчика с собакой, две девочки госпитализированы

Происшествия
На Кубани завели уголовное дело на одного из подростков, подорвавшихся на газолине

На Кубани завели уголовное дело на одного из подростков,

Город
Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Криминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве бабушки и трех детей

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве бабушки и трех детей

Криминал
В Туапсе за сломанную челюсть у подростка осудят замглавы поселения

В Туапсе за сломанную челюсть у подростка осудят замглавы поселения

Происшествия
Кондратьев о ситуации с главой Динского района: «Неприкасаемых быть не может»

Кондратьев о ситуации с главой Динского района: «Неприкасаемых быть

Город
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремя погибшими

Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремя

Происшествия
Школьница, сбитая «Газелью» на обочине, приехала к бабушке на каникулы

Школьница, сбитая «Газелью» на обочине, приехала к бабушке на каникулы

Происшествия
На Кубани в ДТП погибли пять человек, среди жертв есть дети

На Кубани в ДТП погибли пять человек, среди жертв есть дети

Происшествия
Начальник сочинской стройки ответит за гибель рабочего

Начальник сочинской стройки ответит за гибель рабочего

Город
Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Криминал
В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницу

В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницу

Криминал
На Кубани лихач протащил полицейского по трассе, зажав его руку стеклоподъемником

На Кубани лихач протащил полицейского по трассе, зажав его руку

Транспорт
Новороссийский моряк, выбросивший сына в окно, предстанет перед судом

Новороссийский моряк, выбросивший сына в окно, предстанет перед судом

Происшествия
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

Происшествия
На Кубани разыскивают мужчину без пальцев на ногах

На Кубани разыскивают мужчину без пальцев на ногах

Происшествия
В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

Криминал
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Происшествия
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

Происшествия
Пропавшие накануне в Анапе дети найдены

Пропавшие накануне в Анапе дети найдены

Происшествия
Школьник упал с 9 этажа и сам вернулся домой

Школьник упал с 9 этажа и сам вернулся домой

Город
В Хакасии пьяная женщина сожгла своего 2-месячного сына в печи

В Хакасии пьяная женщина сожгла своего 2-месячного сына в печи

Криминал
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Криминал
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

Криминал
В Сибири мать сбросила двоих детей с окна 8 этажа

В Сибири мать сбросила двоих детей с окна 8 этажа

Происшествия
В Кущевском районе разнорабочего осудят за убийство на ферме

В Кущевском районе разнорабочего осудят за убийство на ферме

Криминал
В Староминском районе трехлетний мальчик попал под косилку трактора

В Староминском районе трехлетний мальчик попал под косилку трактора

Происшествия
В Краснодарском крае без вести пропала 43-летняя врач-аллерголог

В Краснодарском крае без вести пропала 43-летняя врач-аллерголог

Происшествия
В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

Происшествия
На Кубани женщина, убившая младенца, предстанет перед судом

На Кубани женщина, убившая младенца, предстанет перед судом

Криминал
На Кубани мужчина до смерти забил 4-летнего пасынка

На Кубани мужчина до смерти забил 4-летнего пасынка

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+