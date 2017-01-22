К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты
По факту безвестного исчезновения Руслана возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, 21 января мальчик играл на улице в поселке Молодежном Белореченского района и промочил обувь, после чего пошел домой, однако домой ребёнок не вернулся.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.
- К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтёры. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в Белореченском районе пропал 10-летний мальчик. В поисках задействовано около 80 человек.
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