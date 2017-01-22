В Краснодаре 18-летнюю девушку отговорили прыгать с 16-этажного дома
Инцидент произошел вчера, 21 января, на улице Восточно-Кругликовской.
По словам очевидцев, девушка собиралась свести счеты с жизнью. Местная жительница поднялась на крушу, перелезла через ограждения и спрыгнула на козырек балкона, расположенного на 16-ом этаже. Затем молодая девушка села на козырек. Жители соседней многоэтажки вызвали полицейских и врачей скорой помощи.
Правоохранители поднялись на крышу и отговорили девушку прыгать, после чего проводили к медикам.
- В данный момент устанавливается мотивы поступка и все обстоятельства инцидента, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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